AP seçiminde birincilik ve üçüncülük yarışında “zemin kaygan”

Anketlerde DİSİ’nin birinci parti olmaya devam ettiği, onu AKEL’in takip ettiği, üçüncülükte ise DİKO’nun ELAM’a rakip olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere 9 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde Sigma TV (Cymar Market Research) ve Ant1 TV (Prime Consulting) hesabına yapılan yeni anketlerde DİSİ’nin birinci parti olmaya devam ettiği, onu AKEL’in takip ettiği, üçüncülükte ise DİKO’nun ELAM’a rakip olduğu ortaya çıktı.

Alithia haberine göre “Prime Consulting” şirketi tarafından yapılan son ankette DİSİ seçmenden yüzde 22,5 destek alırken AKEL bir puan gerisinden takip ederek yüzde 21,5 destek buluyor. Önceki ankette üçüncü sıraya yerleşe ELAM’ın ise artık bir rakibi var. Her iki parti de seçmenden aynı oranda yüzde 10,5 destek aldı.

Bu ankette DİSİ’nin listesindeki Lukas Furlas yüzde 50, aynı partiden Mihalis Hacipandelas yüzde 37 ve Konstantinos Petridis yüzde 28 destek aldı. AKEL’in listesindeki Yorgos Yeorgiu yüzde 46, Anna Theologu yüzde 28 destek buldu. DİKO’nun listesindeki Kostas Mavridis yüzde 70 ve Leondios Kostrikkis yüzde 26, ELAM’ın listesindeki Yeadis Yeadi yüzde 43 ve Marinos Pelekanos yüzde 39 destek buldu.

Politis dün “Cymar Market Research” tarafından yapılan anketin sonuçlarının da açıklandığını belirterek, seçime 9 gün kala birincilik ve üçüncülük yarışında zeminin kaygan olduğuna işaret etti.

“Prime Cosulting” anketi sonuçlarını da aktaran gazeteye göre Cymar Market Research anketinde DİSİ; yüzde 18, AKEL yüzde 16 ELAM yüzde 10, DİKO yüzde 8 ve bağımsız aday Fidias Panayotu yüzde 4 destek buldu.

Yine Cymar Market Research anketinde DİSİ listesinde Lukas Furlas yüzde 59 ile başı çekiyor. Mihalis Hacipandelas yüzde 37 ile ikinci, Konstantinos Petridis yüzde 25 ile üçüncü sırada. AKEL listesinde Yorgos Yeorgiu yüzde 52 ile birincci, Anna Theologu yüzde 35 ile ikinci, Niyazi Kızılyürek yüzde 22 ile üçüncü sırada. ELAM listesinde Yeadis Yeadi yüzde 42 ile birinci, Marios Pelekanos yüzde 32 ile ikinci ve Linos Haciyeorgiu yüzde 31 ile üçüncü sıraya yerleşti. DİKO listesinde Kostas Mavridis yüzde 60 ile birinci, Katerinas Hristodfidu yüzde 22 ile ikinci ve Hrisi Pandelidi yüzde 18 ile üçüncü sırada bulunuyor.