AP seçimleri: Kıbrıslı Türkler için 50 sandık kurulacak

Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminin kaderinin, emekli olmuş bir kişiye bağlı olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şu anda görevde olup da Rum Nüfus Dairesi’nin sistemini kullanmayı bilen herhangi bir memur bulunmadığını, bu nedenle birkaç ay önce emekli olan bir memurdan yardım alınacağını yazdı.

Haberde, söz konusu emekli memurdan hizmet alımı için 14 bin 500 Euro ödeneceği kaydedildi.

KIBRISLI TÜRK SEÇMENLER İÇİN 50 SANDIK KURULACAK

Öte yandan, Politis gazetesi de, AP seçiminde oy kullanacak Kıbrıslı Türk seçmenler için geçiş kapılarına yakın bölgelere 50 sandık kurulacağını yazdı.

Haberde, sandıkların özellikle geçiş kapılarına yakın olan okullarda bulunacağı ve Ledra Palace geçiş kapısına yakın bölgede bulunan Rum Şehir Planlama Dairesi binasında sandık kurulacağı kaydedildi.

Gazete, Lokmacı geçiş kapısı yakınındaki Faneromeniokulunda da oy kullanılabileceğini yazdı.

Habere göre, oy kullanmak isteyen Kıbrıslı Türkler, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle birlikte sandığa giderek, yeminli adres beyanında bulunduktan sonra oyunu kullanabilecek.

SİGMA’NIN ANKETİNE GÖRE DİSİ ÖNDE

Gazete, bir diğer haberinde de, AP seçimi yarışında DİSİ’nin yüzde 22,1’lik oy oranıyla birinci sırada olduğunu yazdı.

Ankete göre, DİSİ’yi yüzde 17,9 ile AKEL, yüzde 10,4 ile DİKO, yüzde 6,3 ile ELAM, yüzde 5,8 ile EDEK, yüzde 3 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Vatandaşlar İttifakı ve yüzde 1,8 ile DİPA izliyor.

Haberde, anketin künyesiyle ilgili bilgi aktarılmadı.