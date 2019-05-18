  • BIST 86.796
  • Altın 248,760
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

AP seçimleri öncesi popülistlerden gövde gösterisi

» »
Aralarında sağ popülistlerin de olduğu 11 parti yarın İtalya'da mitingde bir araya gelecek. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi yapılan mitinge İtalya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini liderlik ediyor.
AP seçimleri öncesi popülistlerden gövde gösterisi

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa'nın farklı ülkelerinden 11 partiyi yarın Milano'da bir araya getirecek olan bir mitinge liderlik edecek. Milano sokaklarında bir yürüyüşün ardından kentin simgesi Duamo Katedrali önünde yapılacak mitinge Fransa'dan Ulusal Birleşme ve Almanya'dan da Almanya için Alternatif (AfD) katılıyor.  

Miting öncesi konuşan Salvini, popülist partilerin aşırıcı olarak görülmesine tepki gösterdi. "Ben Avrupa'da aşırı sağ göremiyorum" diyen Salvini, "Bence bunlar eski kategoriler: faşist, komünist, sağ, sol…" değerlendirmesini yaptı.

Liderlik ettiği Lig partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İtalya'da en yüksek oyu almak istediğini belirten Salvini, AP'de popülist partiler tarafından kurulacak olası bir gruba liderlik etmesinin sandıktan çıkacak sonuca bağlı olduğunu söyledi.

Salvini, 23-26 Mayıs'ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından popülist, AB'ye şüphe ile yaklaşan partileri bir meclis grubu altında toplamak istiyor. İtalya'nın Yardımcı Başbakanı ve İçişleri Bakanı olan Salvini, göçmenleri kurtaran gemilerin İtalya kıyılarına yanaşmasına izin vermeyerek, Avrupa'da yabancı karşıtı partiler üzerinde etkinliğini artırmıştı.

Aşır sağcı Lig partisini lideri Salvini ayrıca İslam karşıtı görüşleri ile biliniyor. Milano'daki miting öncesi yaptığı açıklamada da Avrupa'da İslam kurallarının geçerli olduğu şehirler bulunduğunu öne sürdü. Salvini, bu şehirler arasında Rotterdam, Malmö, Londra, Marsilya ve Brüksel'i sıraladı. Salvini, "Bu geriye gidişe bir son vermezsek, ilerleyen yıllarda pişman olma ihtimalimiz var" diye konuştu.

Orban Milano'da yok

İtalya'da düzenlenecek mitinge, Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılmayacak. Göçmen karşıtı Orban'ın partisi, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'ne (EPP) bünyesinde yer alıyor. EPP, iki ay önce partinin üyeliğini askıya almıştı. Avrupa Halk Partisi'nin kararı, göçmen karşıtı kampanyaları ve tartışmalı yargı reformu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Orban'ın liderliğindeki partiye disiplin cezası verilmesi yönündeki artan baskıların ardından gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Danimarkalı politikacı porno sitesine ilan verdi: İşinizi bitirince oy verin14 Mayıs 2019 Salı 16:03
  • Hollanda'daki tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış kendi kendini ele verdi14 Mayıs 2019 Salı 15:36
  • Almanya’da şüpheli ölümler zinciri14 Mayıs 2019 Salı 09:14
  • Böyle gündemler de var! Kosova’da gündem: Koyunları yiyen ayı öldürülsün mü, öldürülmesin mi…13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:05
  • Almanya’da kadınlar ‘kilise grevi’ başlattı13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:51
  • Almanlara göre AB'nin en büyük sorunu iklim değişikliği13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:53
  • Avrupa milletvekilleri 5 yılda 1 milyon 300 bin Euro'ya yakın kazanıyor12 Mayıs 2019 Pazar 14:57
  • İsveç'te 3 imam 'terörü özendirdikleri' iddiasıyla gözaltına alındı12 Mayıs 2019 Pazar 14:40
  • Hollanda: Yüzen uyuşturucu laboratuvarı polis operasyona sırasında bubi tuzağı ile batırıldı12 Mayıs 2019 Pazar 11:48
  • Bozkurt işareti yapan siyasetçi partiden ihraç edildi11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti