AP seçimleri: Türk kökenli adaylar kimler?

6 Haziran itibarıyla başlayan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki çeşitli partilerden Türk kökenli milletvekili adayları Brüksel’de görev üstlenmek için yarışıyor.

Avrupa Birliği’nin önümüzdeki beş yıllık yönetimini belirleyecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sona yaklaşılıyor. Avrupa Parlamentosu’nda görev alması beklenen siyasetçiler arasında Türk kökenli adaylar da yer alıyor.

2019’da yapılan AP seçimlerinde en az 5 Türk kökenli aday, kritik yarışı kazanarak AP’de parlamenter olarak görev alma hakkını elde etmişti.

Beş yıl sonra yapılan bu seçimlerde Almanya, Hollanda, İsveç ve Bulgaristan’dan seçilen Türk kökenli siyasetçilerin birçoğunun yerini koruyarak Brüksel’deki görevlerine devam edecekleri tahmin ediliyor.

Almanya

Almanya’daki AP seçimlerinde halen parlamentoda görev alan iki isim dikkat çekiyor.

Sol Parti’den (Die Linke) yeniden aday gösterilen Özlem Alev Demirel-Böhlke ile Serbest Seçmenler (Freie Waehler) partisinden yeniden aday gösterilen Engin Eroğlu’nun Brüksel’de görevlerine devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğu öngörülüyor.

Malatya’da doğan ve beş yaşında Almanya’ya ailesiyle göç eden Kürt asıllı Demirel-Böhlke 2019 yılında yapılan AP seçimlerinde Sol Parti’nin liste başı adayı olarak gösterildi o günden beri parlementer olarak görev yapmakta.

Engin Eroğlu bir önceki parlamenter seçimde Özgür Seçmenler Partisi’nin ikinci sıradaki adayı olarak parlamentoya seçilmişti.

Türk kökenlilerin son dönemde kurduğu partilerin AP seçimlerine katılması da Avrupa'nın gündeminde yer alıyor.

Almanya’da, Türkiye'de 22 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) yakın olmakla eleştirilen Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) Partisi'nden Fatih Zingal birinci sırada aday gösterilerek seçimlere katılıyor. Türk kökenlilerin öncülüğünde kurulan ilk parti olan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız ise birinci sıradan aday olarak yarışıyor.

Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs'ta yapılan seçimlerde üç isim öne çıkıyor. Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve AKEL partisinin aday gösterdiği Niyazi Kızılyürek, Volt Kıbrıs Partisi'nden aday gösterilen Hulusi Kilim ve Çevreciler Hareketi (Kıbrıs Yeşiller Partisi)'nden aday olan Oz Karahan, AP Parlamento seçimlerinde yarışmakta.

Niyazi Kızılyürek, 2019'daki seçim zaferiyle beraber, Avrupa Parlamentosu'na girmeye hak kazanmış olan ilk Kıbrıslı Türk olma vasfını taşımakta.

Danimarka

Danimarka'dan 4 aday AP yarışında yerini aldı.

Ankaralı bir aileden gelen ve Kürt kökenli olduğu bilinen Taner Genç, Sosyalist Halk Partisi'nden (Socialistisk Folkeparti), 2002 yılında Danimarka'nın Næstved şehrine yerleşen Yurdal Çiçek Yeşiller (Alternativet) Partisi'nden, yine Ankara'da dünyaya gelen ve Kürt kökenli olan İbrahim Benli Sol Parti Birleşik Danimarka (Enhedslisten) Partisi'nden, Konya'da Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen genç siyasetçi Hediye Temiz ise Sosyal Liberal Parti'den (Radikale Venstre) aday olarak seçimlerde yarışıyor.

Belçika

Flaman Bölgesi'nden sosyalist Vooruit Partisi’nden Yılmaz Kurtal, üçüncü sıraya yerleşmesiyle Belçika’da üst sıralardan aday gösterilen ilk Türk siyasetçi.

Aynı zamanda İşçi Partisi'nden (PVDA) Gümüş Helin, Hristiyan Demokrat ve Flaman Partisi’nden (CD&V) Mustafa Uzun ve Valon Bölgesi'nden Sosyalist Parti’den Duygu Çelik (PS) de aday olarak yarışıyor.

Hollanda

Parlamento seçimlerine, İşçi Partisi ve Yeşil Sol (PvdA/GroenLinks) Parti'nin ortak listesinde 8. sırada yer alan Ufuk Kahya ve aynı partiden 12. sırada yer alan Sinan Özkaya, Demokratlar 66 (D66) partisinden 16. sıradan aday olan Melih Uzun, Sosyalist Parti'de (SP) 8. sırada yer alan Meltem Okçu ve 13. sırada yer alan Emin Başoğlu ve VOLTS Partisi'nin 12. sırasında yer alan Reyhan Çiğdem katılıyor.

Üyelerinin çoğunluğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi, bu yıl AP seçimlerine katılmıyor.

Fransa

Fransa'da 12 Türk aday parlamento seçimlerinde yer alıyor fakat parti listelerinin gerilerinde yer aldıkları için şansları düşük.

Bu adaylardan ikisi Sosyalist Parti'de 26. sırada yer alan Gülşen Yıldırım ve Yeşiller'den 63. sırada yer alan Zerrin Bataray. Bu partilerin barajı aşma ihtimali yüksek olsa da bu iki adayın sıralamalarının geride kalmasından dolayı seçilmeleri zor görülüyor.

İsveç

Avrupa Parlamentosu'nda 21 sandalyesi bulunan İsveç'te seçimlere Diyarbakır doğumlu Kürt asıllı Evin İncir İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nden yeniden aday olurken, Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel de katılıyor.

Yaklaşık 360 milyon Avrupa Birliği (AB) vatandaşı, Pazar sabahı itibariyle dünyanın en büyük uluslararası seçiminde, Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesini seçmek için sandık başına gitti.

Seçimin dördüncü ve son gününde, 21 ülkede oylama yapılacak ve İtalya, 23.00 CET'te (“Central European Time – Merkezi Avrupa Saati” – Türkiye saatiyle 00.00) sandıklarını kapatacak son ülke olacak.

Sandık çıkış anketlerine dayalı ilk ulusal tahminlerin 18.15 CET itibariyle (Türkiye saatiyle 19.15) yapılması bekleniyor.

Kamuoyu yoklamaları, radikal sağ partilerin tarihi kazanımlar elde edeceğini öngörüyor. Böyle bir sonuç, AB'nin demokratik yollarla iş başına gelen vekiller tarafından yönetilen tek kurumundaki güç dengesini değiştirme ve aşırı sağcı güçlere AB politikaları üzerinde her zamankinden daha fazla nüfuz sağlama ihtimali taşıyor. Bununla beraber, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere Brüksel'deki Avrupa kurumlarının başına kimin geçeceği de bu seçimlerle beraber belli olacak.