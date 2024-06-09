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AP seçimlerinde oy verme sona erdi...Sandık çıkış anketlerine göre DİSİ önde

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Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, DİSİ birinci, AKEL ikinci Fidias Panaq ise 3. sırada.
AP seçimlerinde oy verme sona erdi...Sandık çıkış anketlerine göre DİSİ önde

Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirildi. Kıbrıslı Türklerin de katılım gösterdiği bu seçimler, Sigma TV'nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre şu şekilde sonuçlandı:

Partilere Göre Oy Dağılımı:

  1. DİSİ

    • Oy Oranı: %23-27
    • 2019 Sonuçları: %29

  2. AKEL 

    • Oy Oranı: %22-26
    • 2019 Sonuçları: %28

  3. Fidias Panaq

    • Oy Oranı: %13-17

  4. DIKO 

    • Oy Oranı: %9-13
    • 2019 Sonuçları: %9

  5. ELAM 

    • Oy Oranı: %9-13
    • 2019 Sonuçları: %8

  6. EDEK 

    • Oy Oranı: %3-6
    • 2019 Sonuçları: %11

  7. DIPA 

    • Oy Oranı: %2-5
    • 2019 Sonuçları: %4

  8. Volt 

    • Oy Oranı: %2-5

  9. KOSP 

    • Oy Oranı: %1-2
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