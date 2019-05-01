AP seçimlerine 26 gün kaldı... Kıbrıslı Türklere özel 50 sandık kuruluyor

26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili Kıbrıslı Türklere hizmet verilmesi için, 50 özel seçim merkezinin faaliyet göstereceği açıklandı. Geçiş noktalarına yakın yerlerde kurulacak sandıklar için Kıbrıslı Türk seçmenlere yönlendirme de yapılacak.

AP seçimlerinde, adanın kuzeyinde yaşamını sürdüren ve Kıbrıs Cumhuriyeti belgelerine sahip olan yaklaşık 80 bin 800 Kıbrıslı Türk oy kullanma hakkına sahip Kıbrıs’ın güneyinde dün yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da “Aşağı (Kato) Pirgo Ortaokulunda 2, Flasu muhtarlığı ofislerinde 2, Astromerit ilkokulunda 7, Ay. Demet bölgesindeki Polidinamo merkezinde 8, Sholi Kofon (Sağırlar Okulunda) 4, Şehir Planlama Dairesi merkez ofislerinde 6 ve Faneromeni Ortaokulunda ise 8 olmak üzere toplam 37 seçim merkezi faaliyet gösterecek.

Larnaka ilçesinde ise, Livatya bölge lisesinde 4 seçim merkezi faaliyet gösterecek. Mağusa ilçesinde ise Aheritu ilkokulunda 3, Derinya ilkokulunda 3 ve Derinya anaokulunda da 3 olmak üzere toplam 9 özel seçim merkezi faaliyet gösterecek.

AP Kıbrıs Seçimleri - Kıbrıslı Türkler nerede oy kullanacak?

Güncel verilere göre, Kıbrıslı Rum seçmenlerle ilgili listenin yaklaşık 550 bin kişiye ulaştığı, bununla birlikte bu listeden başka bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede oyunu kullanacağını bildiren kişilerin çıkarılacağı bildirildi.

Ayrıca, güneyde yaşamını sürdüren 691 Kıbrıslı Türk de listelerde bulunuyor.

AP seçimlerinde, adanın kuzeyinde yaşamını sürdüren ve Kıbrıs Cumhuriyeti belgelerine sahip olan yaklaşık 80 bin 800 Kıbrıslı Türk oy kullanma hakkına sahip.

AP seçimlerinde aday olacak kişiler, 3 Mayıs’ta resmi başvurularını yapacaklar.