  • BIST 8033.55
  • Altın 1655.122
  • Dolar 26.9407
  • Euro 28.9313
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

AP Türkiye Raporu açıklaması:Tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtıyor… Bizim için yok hükmünde

» »
AP Türkiye Raporu açıklaması:Tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtıyor… Bizim için yok hükmünde
AP Türkiye Raporu açıklaması:Tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtıyor… Bizim için yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) bugün kabul edilen Türkiye raporunun Kıbrıs’a ilişkin bölümünün tümüyle Kıbrıs Rum tarafının  görüşlerini yansıttığını belirterek,” AP’nin bu tür rapor ve  kararları bizim için  yok hükmündedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı,  bugün AP Genel Kurulunda  oylanarak kabul edilen AP 2022 Türkiye Raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “AP, Kıbrıs’a ilişkin olarak önceki yıllardaki yanlı tutumunu devam ettirmiş ve Ada gerçeklerinden uzak, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve özden gelen haklarını görmezden gelen, tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtan raporu onaylamıştır. AP Kıbrıs konusuna ve Kıbrıs’taki taraflara yönelik bu yanlış ve yanlı tutumunu devam ettirmekte ısrar ettiği sürece, AP’nin bu tür rapor ve kararları bizim için yok hükmündedir.” denildi.

Raporda, denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış federasyon modelinde ısrar edilmesi ve taraflar arasında Crans-Montana’da gerçekleştirilen son müzakere sürecinin çökmesinin tek sorumlusu olan Kıbrıs Rum liderliği yerine Türkiye’yi suçlayan bir yaklaşım sergilenmesinin,  AP’nin adadaki gerçeklerden kopukluğunun ve körü körüne Rum yanlısı tutumunun bir tezahürü olduğu vurgulanarak, sözde üye ülkeler arası dayanışma iddiasıyla taraflı bir tutum içerisinde olan Avrupa Birliği’nin (AB) olası müzakerelere “aktif katılımının” kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:


“AB, 1960 Kurucu Anlaşmaları ve AB üyelik kriterlerine aykırı olarak üye yaptığı Kıbrıs Rum tarafına bir konfor alanı yaratmış ve bu durum esasen Ada’da kalıcı bir anlaşma sağlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturmuştur. AP’nin bu kararının taraflar arasında olası bir uzlaşıyı daha da güçleştireceği aşikardır.

-“APnin Pile- Yiğitler yolundaki tutumu  kabul edilemez”

AP’nin, Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın KKTC topraklarına ve Pile civarındaki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, tamamen insani amaçla yapımına başlanan Pile – Yiğitler yolu hakkındaki tutumu kabul edilmezdir. Bugüne kadar Rum Yönetimi’nin yaptığı benzer projelere Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin göz yumduğunu hatırlatır, Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Egemen İngiliz Üs yetkililerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak amacıyla halen yapımı devam eden projenin en kısa zamanda tamamlanacağının altını çizeriz.

-“Kapalı Maraş KKTC toprağıdır”

Raporda kapalı Maraş’a atfen yer alan asılsız iddialar bağlamında ise, kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve bu bölgeyle ilgili tasarrufta bulunma yetkisinin KKTC Hükümetine ait olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz.

Raporunda kayıp şahıslar, eğitim, kültürel miras gibi diğer konularda da Kıbrıs Türk tarafının bu alanlardaki çaba ve çağrılarını yok sayarak Kıbrıslı Rumların sözcülüğünü yapan AP, Kıbrıs konusunda yapıcı olmak istiyorsa, Ada gerçeklerini görmezden gelen tutumunu terk etmeli ve Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit ederek, Kıbrıs’ta mevcut iki Devlet arasında işbirliğini teşvik etmelidir. “

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PGM Trafik Müdürlüğü: Okullar açılıyor, yoğun trafikte yayalara karşı duyarlı olalım13 Eylül 2023 Çarşamba 08:34
  • Çete üyesi olduğu tespit edilen 6 Nijerya uyruklu şahıs ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi13 Eylül 2023 Çarşamba 08:33
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Eylül 2023 Çarşamba13 Eylül 2023 Çarşamba 08:29
  • İmzacı sayısı katlanarak artıyor! 200 kişi imzaladı...12 Eylül 2023 Salı 18:19
  • Dikkat! Elektrik kesintisi12 Eylül 2023 Salı 17:54
  • PGM Trafik Müdürlüğü: Okullar açılıyor, yoğun trafikte yayalara karşı duyarlı olalım12 Eylül 2023 Salı 17:25
  • Ders kitapları mahkemelik oldu12 Eylül 2023 Salı 17:22
  • En fazla yağış Salamis’te kaydedildi12 Eylül 2023 Salı 12:06
  • Lefkoşa'da Kayıp Şahıs12 Eylül 2023 Salı 11:27
  • Girne'de hırsızlık12 Eylül 2023 Salı 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti