AP Türkiye Raporu açıklaması:Tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtıyor… Bizim için yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) bugün kabul edilen Türkiye raporunun Kıbrıs’a ilişkin bölümünün tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıttığını belirterek,” AP’nin bu tür rapor ve kararları bizim için yok hükmündedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, bugün AP Genel Kurulunda oylanarak kabul edilen AP 2022 Türkiye Raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “AP, Kıbrıs’a ilişkin olarak önceki yıllardaki yanlı tutumunu devam ettirmiş ve Ada gerçeklerinden uzak, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve özden gelen haklarını görmezden gelen, tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtan raporu onaylamıştır. AP Kıbrıs konusuna ve Kıbrıs’taki taraflara yönelik bu yanlış ve yanlı tutumunu devam ettirmekte ısrar ettiği sürece, AP’nin bu tür rapor ve kararları bizim için yok hükmündedir.” denildi.

Raporda, denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış federasyon modelinde ısrar edilmesi ve taraflar arasında Crans-Montana’da gerçekleştirilen son müzakere sürecinin çökmesinin tek sorumlusu olan Kıbrıs Rum liderliği yerine Türkiye’yi suçlayan bir yaklaşım sergilenmesinin, AP’nin adadaki gerçeklerden kopukluğunun ve körü körüne Rum yanlısı tutumunun bir tezahürü olduğu vurgulanarak, sözde üye ülkeler arası dayanışma iddiasıyla taraflı bir tutum içerisinde olan Avrupa Birliği’nin (AB) olası müzakerelere “aktif katılımının” kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:



“AB, 1960 Kurucu Anlaşmaları ve AB üyelik kriterlerine aykırı olarak üye yaptığı Kıbrıs Rum tarafına bir konfor alanı yaratmış ve bu durum esasen Ada’da kalıcı bir anlaşma sağlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturmuştur. AP’nin bu kararının taraflar arasında olası bir uzlaşıyı daha da güçleştireceği aşikardır.

-“APnin Pile- Yiğitler yolundaki tutumu kabul edilemez”

AP’nin, Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın KKTC topraklarına ve Pile civarındaki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, tamamen insani amaçla yapımına başlanan Pile – Yiğitler yolu hakkındaki tutumu kabul edilmezdir. Bugüne kadar Rum Yönetimi’nin yaptığı benzer projelere Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin göz yumduğunu hatırlatır, Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Egemen İngiliz Üs yetkililerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak amacıyla halen yapımı devam eden projenin en kısa zamanda tamamlanacağının altını çizeriz.

-“Kapalı Maraş KKTC toprağıdır”

Raporda kapalı Maraş’a atfen yer alan asılsız iddialar bağlamında ise, kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve bu bölgeyle ilgili tasarrufta bulunma yetkisinin KKTC Hükümetine ait olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz.

Raporunda kayıp şahıslar, eğitim, kültürel miras gibi diğer konularda da Kıbrıs Türk tarafının bu alanlardaki çaba ve çağrılarını yok sayarak Kıbrıslı Rumların sözcülüğünü yapan AP, Kıbrıs konusunda yapıcı olmak istiyorsa, Ada gerçeklerini görmezden gelen tutumunu terk etmeli ve Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit ederek, Kıbrıs’ta mevcut iki Devlet arasında işbirliğini teşvik etmelidir. “