AP üyesi Niyazi Kızılyürek'ten 'Kimliksizler'e destek

Karma evlilik mağdurlarının bir araya gelmesiyle oluşan “Kimliksizler” grubu, Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ile görüştü.

Toplantıda, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmayan karma evlilik mağdurlarının insan hakları ihlalleri ve çözüm yolları hususunda değerlendirmeler yapıldı.

Kızılyürek’in bu konuyu uluslararası platformlarda ve güney basınında gündeme getirmesine duyulan memnuniyetin altının çizildiği görüşmede, 19 Kasım Cumartesi günü, konunun muhatabı olan Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı önünde yapılacak olan kitlesel eyleme Niyazi Kızılyürek’in de desteği alındı.

Görüşmede, Kıbrıslı Türklerin ve hatta bir yabancı ile evlenen Kıbrıslı Elenlerin uğradığı ayrımcılık, çocuk hakları, seyahat özgürlüğü, çalışma hak ve özgürlüğü, aile bütünlüğü gibi hak ihlalleri çerçevesinde değerlendirilirken, Kıbrıslı Türkler için “vatansız” kalma durumunun da uluslararası hukukta ciddi bir sıkıntı olduğu üzerinde duruldu.

Açılan davaların seyri ve ombudsperson raporu konusunda da fikir alış verişinde bulunuldu.