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AP Vekili Kızılyürek AP’nin Türkiye raporu hakkında açıklama yaptı

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Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile ilgili raporunun ardından, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği ile daha yakın ilişki kurma çağrısında bulundu.
AP Vekili Kızılyürek AP’nin Türkiye raporu hakkında açıklama yaptı

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda dün onaylanan, Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan Türkiye İlerleme Raporu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kızılyürek, değerlendirmesinde, “Federal çözüme inanan Kıbrıslı Türklerin AB ile daha yakın ilişkiler kurmasının elzem olduğunu” söyledi.

Kızılyürek, raporda Türkiye’de hukuk devleti ve temel haklar konusunda önemli gerilemeler yaşandığı, kötüleşme devam ederse, Komisyon’a üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının önerileceğinin belirtildiğini kaydetti. Gümrük Birliği’nin modernleşmesine ise olumlu bakıldığını belirtti.

Raporda, Kıbrıs konusuna da uzun boylu yer verildiğini belirten Kızılyürek, Türkiye’nin Maraş konusundaki tutumu ve Doğu Akdeniz’deki çalışmalardan dolayı eleştirilerin yer aldığını, iki devletli çözüm politikasının hayal kırıklığı yarattığının kaydedildiğini söyledi. Raporda, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözülebileceğinin ifade edildiğini kaydeden Kızılyürek, taraflara, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi çağrısı yapıldığını belirtti.

Kızılyürek raporda, Kıbrıs sorununun çözümü ile AB müktesebatının adanın kuzeyinde de uygulamaya gireceği, kalıcı bir çözümün bütün tarafların çıkarlarına hizmet edeceğinin vurgulandığını belirtti.

Raporda ayrıca Kıbrıs Türk toplumuna da gönderme yapıldığını ifade eden Kızılyürek, 
Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumunun demokratik güçleriyle yakın ilişki içinde olmasının önemine değinildiği ve bunun son derece önemli olduğu vurgulandığını kaydetti.

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