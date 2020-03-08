AP Vekili Kızılyürek:bazı barikatları kapatıp bazılarını açık bırakarak vatandaşların hayatını zorlaştırdılar.

AKEL’li Avrupa Milletvekili Niyazi Kızılyürek Rum yönetiminin KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki bazı sınır kapılarını kapatmasını “çok hassas, daha çok siyasi bir mesele” olarak nitelendirdi.

Kızılyürek Politis’e verdiği özel röportajda koronavirüs konusunda işbirliği ve birlikte hareket edilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. İki toplumlu Sağlık komitesi bulunduğunu ve uzmanların bu komite aracılığıyla virüsten korunma önlemlerini önerebileceklerini kaydeden Kızılyürek görüşlerini şöyle aktardı:

“Bunun yerine, opsiyonel şekilde bazı barikatları kapatıp bazılarını açık bırakarak vatandaşların hayatını zorlaştırdılar. Sanki Kıbrıslı Türkler burada yaşamıyor, sanki onlar da tehlike altında değiller. Barikatların sonsuza dek kapatılmasını isteyen sesler biliniyor ve hükümetin böyle bir hareketi maalesef bu sesleri cesaretlendiriyor. Halen bütün barikatların kapatılması için hareketlenmeleri görüyoruz.”