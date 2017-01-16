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AP yarın başkanını seçecek

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AP yarın başkanını seçecek
Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni başkanı yarın yapılacak seçimle belli olacak. AP'deki siyasi grupların daha önce bir anlaşmaya varmaması nedeniyle başkanın ancak son turda seçilmesi bekleniyor.

Strazburg'da yapılacak seçimde adayların konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek. Seçimlerin ilk üç turunda, salt çoğunluk aranacak. Grupların üyeleri üzerindeki etkisini sınırlandırmak için gizli oylama yapılacak.

İlk üç turda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü ve son tura geçilecek. Bu kez en çok oyu alan iki aday yarışacak ve seçilebilmek için basit çoğunluk aranacak. 2014 yılındakinin aksine seçim öncesi, grupların adaylar üzerinde görüş birliğine varamaması nedeniyle yeni başkanın seçimin son tura kalması bekleniyor.

AP başkanlığı için, sekiz grup da kendi adayıyla seçime katılma kararı aldı. Buna karşın, seçimlerin son turunun, Hristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı İtalyan Antonio Tajani ile Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun (S&D) İtalyan lideri Gianni Pittella arasında geçmesi bekleniyor.

SOL GRUPLARIN ADAYLARI

Seçimde, 52 üyeli Avrupa Birleşik Solu-Kuzey Yeşil Solun (GUE-NGL) adayı Eleonora Forenza olacak.

S&D lideri Pittella'nın grubunun 189 oyunun neredeyse tamamını alacağı öngörülüyor. Pitella'nın, EPP ile ittifak yapmaması halinde kazabilmek için aşırı sol dâhil tüm sol eğilimli gruplar ile Liberallerin (ALDE) desteğine ihtiyacı var.

50 üyeli Yeşiller-Avrupa Serbest İttifakı (Verts/ALE) adına İngiliz Jean Lambert yarışacak. Liberallerin lideri Guy Verhofstadt'ın, diğer isimlere karşı elini güçlendirmek için ileri turlarda bu ittifakın desteğini alması gerekecek.

LİBERALLERİN ADAYI

Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakının (ALDE) adayı ise grubun lideri Verhofstadt oldu. 63 yaşındaki eski Belçika Başbakanının son turda AP başkan yardımcılığı ya da komite başkanlıkları gibi pozisyonlar karşılığında Pittella veya Tajani'den birini desteklemesi bekleniyor. Verhofstadt'a ancak Pittella'nın çekilmesi durumunda şans veriliyor.

SAĞ GRUPLARIN ADAYLARI

Hristiyan Demokratların oluşturduğu EPP, 63 yaşındaki İtalyan Tajani'ni aday gösterdi. Tajani, favori adaylardan biri olarak ön plana çıksa da eski İtalya Başkanı Silvio Berlusconi'yle olan yakınlığı tartışmalara neden oluyor. Grup içi ön seçimde 217 üyeden 94'ünün oyunu alarak aday olabilen eski gazeteci Tajani'nin, son turda AB karşıtı aşırı sağ partiler ile liberallerin desteğini alması gerekecek.

Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformcular (ECR), ismi ön planda olmayan Belçikalı Helga Stevens'i aday gösterdi. Muhafazakâr ve merkez sağ partilerin oluşturduğu grubun 74 üyesinin bir kısmının EPP adayı Tajani'ye destek vereceği öngörülüyor.

Doğrudan Demokrasi ve Özgürlük Avrupası (EFDD) grubu, İtalyan üyeyle seçime girenlerden. İngiltere'nin AB'den ayrılma kampanyasını yürüten sağcı UKIP Partisinin eski genel başkanı Nigel Farage'ın eşbaşkanlığını yaptığı 44 üyeli grubun adayı Piernicola Pedicini olacak.

Aşırı sağ Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (EFN) kendi adayıyla seçime katılıyor. Liderliğini aşırı sağcı Fransız Marine Le Pen'in yaptığı grubun adayı, Romanyalı Laurentiu Rebega olacak. Türkiye karşıtı olan 39 üyeli grup, AB'nin kendisine de karşı çıkıyor.

2014'TE İLK TURDA SEÇİLMİŞTİ

2014 yılında yapılan son seçimi S&D üyesi Alman Martin Schulz, EPP ile varılan anlaşma sayesinde ilk turda kazanmıştı. EPP Grubu Başkanı Manfred Weber, geçen hafta yaptığı açıklamada, varılan anlaşmaya göre S&D'nin EPP adayına destek vermesi gerektiğini söylemiş ve kendi adaylarını çıkaran sosyalistleri sözlerini tutmamakla eleştirmişti.

AP Başkanı Schulz, kasım ayında tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Schulz'un Almanya'nın dışişleri bakanı olacağı belirtiliyor.

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