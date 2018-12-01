Apa’da KKTC ve Pakistan heyetleri arasında görüşme

APA Genel Kurulunun yapıldığı Hilton Bomonti Otelde gerçekleşen görüşmeye HP Milletvekili Dr.Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir,Basın Dışilişkiler ,Protokol Müdürü Yasa Yeşilada ve Konsolos Çağrı Kalfaoğlu katıldı.
Görüşmede iki ülke arasında varolan ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken KKTC heyeti, Pakistan heyetine Kıbrıs sorununun son durumu ve ada etrafında yaşanan doğalgaz ile ilgili gelişmeler konusunda bilgiler verdi.
11.Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve heyetinin yarın akşam ülkeye dönmesi bekleniyor
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