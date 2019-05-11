Apandisit Ameliyatı Geçirenler, Parkinson'a 3 Kat Daha Kolay Yakalanıyor

Yapılan son araştıma, daha önce parkinson hastalığı ile ilgili yapılmış olan çalışmaların tam tersine bir sonuç ortaya çıkardı.

Bilim insanları apandisit ve parkinson hastalığı arasında ilginç bir bağlantı keşfettiler. Apandisiti alınan insanlarda, parkinson hastalığının yaşanma riski artıyor. Daha önce yapılan araştırmalar, bu sonucun tam tersini gösteriyordu.

Amerika'nın Ohio eyaletinde bulunan Case Western Reserve Üniversitesi'nde, parkinson hastalığıyla ilgili yapılan söz konuzu çalışmanın sonuçları tartışma yarattı. Araştırmayı yöneten Dr. Mohammed Z. Sheriff, sonuca ilişkin bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Sheriff araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri'nin elektronik sağlık kayıtlarından faydalanarak yaptı. Bu kayıtların sayısı yaklaşık olarak 62 milyondu. Apendiksi alınan, yani apandisit ameliyatı olan 488 bin 190 hastanın detaylı sonuçlarına bakıldı. Bu hastaların 4.470 tanesi parkinson hastalığı geçirmişti. Parkinson geçiren diğer hastaların sayısı ise 177 bin 230 olarak belirlenmişti. Yani daha öncesinde apendiksi alınan hastaların parkinson hastalığına yakalanma oranı, apendiksi alınmayan hastalara göre 3 kat fazlaydı. Sheriff konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, bu sayısal sonuçların parkinson hastalığının apendiks ile bağlantısının olduğunu belirtti. Ancak Sheriff, bu araştırmanın daha fazla kesinlik kazanması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini düşünüyor.