  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Apandisit Ameliyatı Geçirenler, Parkinson'a 3 Kat Daha Kolay Yakalanıyor

» »
Apandisit ameliyatı geçirmekle Parkinson hastalığı arasında tuhaf bir bağlantı tespit edildi.
Apandisit Ameliyatı Geçirenler, Parkinson'a 3 Kat Daha Kolay Yakalanıyor

Yapılan son araştıma, daha önce parkinson hastalığı ile ilgili yapılmış olan çalışmaların tam tersine bir sonuç ortaya çıkardı.

Bilim insanları apandisit ve parkinson hastalığı arasında ilginç bir bağlantı keşfettiler. Apandisiti alınan insanlarda, parkinson hastalığının yaşanma riski artıyor. Daha önce yapılan araştırmalar, bu sonucun tam tersini gösteriyordu.

Amerika'nın Ohio eyaletinde bulunan Case Western Reserve Üniversitesi'nde, parkinson hastalığıyla ilgili yapılan söz konuzu çalışmanın sonuçları tartışma yarattı. Araştırmayı yöneten Dr. Mohammed Z. Sheriff, sonuca ilişkin bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Sheriff araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri'nin elektronik sağlık kayıtlarından faydalanarak yaptı. Bu kayıtların sayısı yaklaşık olarak 62 milyondu. Apendiksi alınan, yani apandisit ameliyatı olan 488 bin 190 hastanın detaylı sonuçlarına bakıldı. Bu hastaların 4.470 tanesi parkinson hastalığı geçirmişti. Parkinson geçiren diğer hastaların sayısı ise 177 bin 230 olarak belirlenmişti. Yani daha öncesinde apendiksi alınan hastaların parkinson hastalığına yakalanma oranı, apendiksi alınmayan hastalara göre 3 kat fazlaydı. Sheriff konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, bu sayısal sonuçların parkinson hastalığının apendiks ile bağlantısının olduğunu belirtti. Ancak Sheriff, bu araştırmanın daha fazla kesinlik kazanması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini düşünüyor. 

  • Apandisit: Karın boşluğunun sağ alt kısmında apendiks denilen bir bölge bulunur. Görevi tam olarak bilinmemekle birlikte, apendiks bademciklere benzetilmektedir. Bu bölgenin iltihaplanması sorununa da apandisit denir. Bu sorunun tedavi edilmesinde genel olarak ameliyat yöntemine başvurulur. Ameliyat sorunun büyüklüğüne göre şekillenir. Eğer bölgede bulunan iltihap bir şekilde dışarı çıkmadıysa, vücuda gönderilen bir tüp yardımıyla iltihaplı bölge temizlenir. Ancak iltihap, apendiksi yırtarak dışarı taştıysa bu noktada acilen ameliyat yapılır. Bölge temizlendikten sonra apendiks vücuttan alınır.
  • Parkinson: Parkinson, beyin hücrelerinin ölümüyle doğru orantılı olarak seyreden bir beyin hastalığıdır. Tam anlamıyla tedavisi henüz yoktur ve hastalığa yakalananların yaşam kalitesi ciddi anlamda düşmektedir. Öncesinde koku kaybı, uyku bozuklukları ve kabızlıkla başlayan süreç, sonrasında istemsiz titremelere hareket kabiliyetinde düşüşe neden olur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarı nokta hastalığından korunmak için kilo kontrolü şart!10 Mayıs 2019 Cuma 23:59
  • Sarı nokta hastalığı neden olur kilo almaya devam ederseniz...10 Mayıs 2019 Cuma 21:51
  • Kalbi 163 kez durdu, radyofrekans ablasyonla hayata tutundu10 Mayıs 2019 Cuma 21:00
  • Yaz öncesi kilo vermek isteyenler dikkat! (Yürüyüşten fayda sağlamanın 3 püf noktası)10 Mayıs 2019 Cuma 20:07
  • Bügün 10 Mayıs Psikologlar Günü10 Mayıs 2019 Cuma 14:01
  • 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:19
  • KHYD fitre bağış çağrısında bulundu, fitre toplayacak gönüllülere ihtiyaç duyduklarını belirtti08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:57
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde skolyoz ameliyatları devam ediyor08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:02
  • Yumurta akının faydaları siyah noktaları yok ediyor!07 Mayıs 2019 Salı 08:15
  • Hamile kadına kanser tedavisi: İkiz bebeklerini düşürdü06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti