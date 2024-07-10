Apartmandan düştü ve öldü!

01.07.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir apartmanın inşaatında çalışan Narıman UMAROV (E-27), apartmanın ikinci katında çalıştığı sırada yaklaşık 4,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanması sonucu, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.
Adı edilen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09.07.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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