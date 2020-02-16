Apartmandan gönderilmek istenen Weasley, hukuk mücadelesine hazırlanıyor

İstanbul Nişantaşı'ndaki bir apartmanda köpek krizi yaşandı. Köpeğin sahibi Cansu Çakır, komşularıyla davalık oldu. Apartman sakinleri, Çakır’ın toy poodle cinsi köpeği Weasley’in havlamasından rahatsız olup şikayette bulundu.

Cansu çakır şikayetten sonra Weasley'yi eğitime gönderdi. Weasley, 20 gün eğitim aldı ve döndükten sonra şikayet kesildi. İddiaya göre Çakır komşusuna, "Şikayetiniz yok değil mi?” diye sorunca, "Köpeğin gönderildiğini zannettik" cevabını aldı ve ardından şikayet tekrar başladı.

İddiaya göre Çakır'a taşınırken evde köpek beslenebileceği söylendi ama apartman yönetmeliğinde beslenemeyeceği yazıyor. Weasley'in akıbeti 3 Mart’ta Çağlayan Adliyesi’nde görülecek davada belli olacak.

Avukat Sanem Bahçekapılı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla davayı duyurdu.