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Apartmanın damından düştü ağır yaralandı

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Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde bir apartmanın damından düşen 32 yaşındaki şahıs ağır yaralandı
Apartmanın damından düştü ağır yaralandı

Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde bir apartmanın damından düşen 32 yaşındaki şahıs ağır yaralandı

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bu sabaha karşı saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde bulunan bir apartmanın damından, Sunnet ACHILOV (E-32) henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 11,35 metre yükseklikten beton zemine düştü. 

Ağır yaralanan şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı 

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