Apartmanlarda yaşayanlar dikkat. Doktorlar ‘endişeliyiz’ diye uyarıyor.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, korona virüs testi pozitif çıkan ve evlerine gönderilen hastaların, ev karantinasını yanlış anladığını söyledi.



“APARTMAN KARANTİNASINI”

Evlerine gönderilen hastaların, apartmanlarda dolaşmaması gerektiğini belirten İkizceli, “Hafif semptomları olan veya hiç semptomu olmamasına karşın test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı hastaneye yatmalarına gerek olmadığı için ev karantinasına gönderiyoruz. Ancak görüyoruz ki ev karantinası yanlış anlaşılıyor ve hastalar çoğunlukla bunun gereklerine uymayıp bu karantinayı “apartman karantinası” olarak algılıyorlar. Kendilerini beraber yaşadıkları akrabalarından bile ayrı tutmaları ve odalarından çıkmamaları gereken kişiler apartman komşularıyla iletişim kurmaya devam ettiklerinde neredeyse tüm apartman sakinleri Covid-19 oluyor” diye konuştu.



“KOMŞULARINI ENFEKTE EDİYOR”

Durumun sebebini araştırdıklarını da belirten İkizceli, “Bir apartmandan bir hasta çıkması durumunda diğer komşular da arka arkaya geliyor. Durum böyle olunca bunun nedenini araştırdık ve aynı apartmanda karantinada olan bir hastamızın dikkatsiz ve sorumsuz davranarak diğer komşularını da enfekte ettiğini öğrendik. Bu durum bir apartmanla sınırlı değil. Böyle çok hastamız var” dedi.



APARTMANDA YAŞAYANLARA UYARI

İkizceli, ev karantinasına alınan hastaların komşularıyla hiçbir şekilde görüşmemeleri gerektiğine dikkat çekerek, bu hastaların, aynı evde yaşadıkları aile fertlerinden bile uzak kalmaları gerektiğini söyledi.

Bu noktada mümkünse havalandırması olan bir odada bulunulması ve günde en az 4-5 kez kültür- fizik hareketleri yapılması gerekiyor. Bunun nedeni, Covid-19’un kendisinden ve hareketsizlikten kaynaklanan pıhtı oluşum riski olduğu belirtiliyor.

Hasta kişinin yalnızken maske takmasına ihtiyaç olmadığını söyleyen İkizceli, “Ev halkıyla iletişim gerektiren hallerde ise her iki tarafın da maskeli olması şart” uyarısında bulunuyor.