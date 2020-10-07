  • BIST 1.154
  • Altın 477,083
  • Dolar 7,8294
  • Euro 9,2202
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

Apartmanlarda yaşayanlar dikkat. Doktorlar ‘endişeliyiz’ diye uyarıyor.

» »
Doktorlar, korona virüs testleri pozitif çıkan ve evlerine gönderilen vatandaşların ‘ev karantinası’nı yanlış anladığını belirterek, pozitif hastaların komşu ziyaretlerinde bulunmaması gerektiğini açıkladı.
Apartmanlarda yaşayanlar dikkat. Doktorlar ‘endişeliyiz’ diye uyarıyor.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, korona virüs testi pozitif çıkan ve evlerine gönderilen hastaların, ev karantinasını yanlış anladığını söyledi.
 

“APARTMAN KARANTİNASINI”

Evlerine gönderilen hastaların, apartmanlarda dolaşmaması gerektiğini belirten İkizceli, “Hafif semptomları olan veya hiç semptomu olmamasına karşın test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı hastaneye yatmalarına gerek olmadığı için ev karantinasına gönderiyoruz. Ancak görüyoruz ki ev karantinası yanlış anlaşılıyor ve hastalar çoğunlukla bunun gereklerine uymayıp bu karantinayı “apartman karantinası” olarak algılıyorlar. Kendilerini beraber yaşadıkları akrabalarından bile ayrı tutmaları ve odalarından çıkmamaları gereken kişiler apartman komşularıyla iletişim kurmaya devam ettiklerinde neredeyse tüm apartman sakinleri Covid-19 oluyor” diye konuştu.
 

“KOMŞULARINI ENFEKTE EDİYOR”

Durumun sebebini araştırdıklarını da belirten İkizceli, “Bir apartmandan bir hasta çıkması durumunda diğer komşular da arka arkaya geliyor. Durum böyle olunca bunun nedenini araştırdık ve aynı apartmanda karantinada olan bir hastamızın dikkatsiz ve sorumsuz davranarak diğer komşularını da enfekte ettiğini öğrendik. Bu durum bir apartmanla sınırlı değil. Böyle çok hastamız var” dedi.
 

APARTMANDA YAŞAYANLARA UYARI

İkizceli, ev karantinasına alınan hastaların komşularıyla hiçbir şekilde görüşmemeleri gerektiğine dikkat çekerek, bu hastaların, aynı evde yaşadıkları aile fertlerinden bile uzak kalmaları gerektiğini söyledi.

 Bu noktada mümkünse havalandırması olan bir odada bulunulması ve günde en az 4-5 kez kültür- fizik hareketleri yapılması gerekiyor. Bunun nedeni, Covid-19’un kendisinden ve hareketsizlikten kaynaklanan pıhtı oluşum riski olduğu belirtiliyor.

Hasta kişinin yalnızken maske takmasına ihtiyaç olmadığını söyleyen İkizceli, “Ev halkıyla iletişim gerektiren hallerde ise her iki tarafın da maskeli olması şart” uyarısında bulunuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Topukta batma hissi yaşıyorsanız dikkat!06 Ekim 2020 Salı 22:15
  • Bağışıklığı güçlendirmek için bunlara dikkat! İşte 4 temel yol06 Ekim 2020 Salı 20:50
  • Meme kanserinin gizli belirtileri06 Ekim 2020 Salı 20:20
  • Coronavirüs insan derisinde kaç saat kalıyor?06 Ekim 2020 Salı 20:10
  • Bilim insanından çarpıcı iddia: 'Koronavirüs o şekilde yayılmıyor'06 Ekim 2020 Salı 19:35
  • Herkes korona ile uğraşırken bakın hangi salgınlar patladı06 Ekim 2020 Salı 14:50
  • Covid-19'da bu bulgulara sık rastlanıyor!06 Ekim 2020 Salı 13:55
  • Korkunç yan etki ortaya çıktı! Sevgilisinden virüs kapan radyo sunucusunun saçları döküldü06 Ekim 2020 Salı 13:10
  • Ani Başlayan Şişkinlik, Karın Ve Sirt Ağrısı Şikayetlerine Dikkat!06 Ekim 2020 Salı 12:50
  • Covid-19 sürekli hastalıktan mevsimsel hastalığa dönüşecek06 Ekim 2020 Salı 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti