AP'den İngiltere'ye "serbest dolaşım hakkı" uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin çoğunluğu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıncaya kadar birliğin serbest dolaşım yasalarına uymak zorunda olduğunu belirtti.

AP Genel Kurulunda, İngiltere Başbakanı TheresaMay'in, gelecek ay AB'den çıkış sürecinin başlatılmasıyla aynı gün, AB vatandaşlarının serbest dolaşımına son vereceği iddiası ele alındı.

AP üyeleri, AB Komisyonundan, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının serbest dolaşım haklarına saygı duyulmasını sağlamasını istedi. Birçok konuşmacı ayrıca, AB vatandaşlarının Brexit görüşmelerinde "pazarlık kozu" olarak kullanılmamaları gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de yaşayan 3,1 milyon AB vatandaşının Haziran 2016'da yapılan referandum sonrası belirsizlik içinde bırakıldığını kaydeden AP üyeleri, İngiltere'nin üyeliği devam ettiği sürece bu kişilerin serbest dolaşım hakkını güvence altına alması ve Brexit sonrası bile kazanılmış haklara saygı göstermesi uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Üyesi VeraJourova ise İngiltere'nin üyeliği sürdüğü müddetçe AB'nin tüm yükümlülüklerine uyması gerektiğini belirterek, "Serbest dolaşım, AB'nin temel haklarından biridir." dedi.

İngiltere basını, Başbakan May'in AB'den çıkış sürecinin başlatılmasıyla beraber AB vatandaşlarının İngiltere'de süresiz olarak oturum ve çalışma izni alma hakkına son vereceğini yazmıştı.