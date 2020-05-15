  • BIST 99.193
  • Altın 385,944
  • Dolar 6,9065
  • Euro 7,4656
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

AP’den ‘Türkiye’ye yönelik IPA fonlarının askıya alınması’ önerisine ret

»
AP’den ‘Türkiye’ye yönelik IPA fonlarının askıya alınması’ önerisine ret
AP’den ‘Türkiye’ye yönelik IPA fonlarının askıya alınması’ önerisine ret

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Hristiyan Demokrat grubunun Türkiye’ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı fonlarının koşullara bağlanması ve gerekli ilerleme kaydedilmezse askıya alınmasına ilişkin önerisini kabul etmedi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Bugün AP, Türkiye’ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının askıya alınmasına büyük çoğunlukla karşı çıktı.” açıklamasında bulundu.

AP Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Sergey Lagodinsky ise “İyi bir mücadele verdik. AP Türkiye Raportörü ile benzer düşünceye sahip parlamenterlerle birlikte Türkiye’ye yönelik IPA fonlarının askıya alınmasını savunan öneriyi reddetmeyi başardık. Türk sivil toplumunun mevcut ikili gerginliklerden etkilenmeyeceğini bilmek memnun edici.” ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat (EPP), Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’ndaki “2018 AB Genel Bütçe Uygulamalarının Onanması” oturumunda değişiklik önerisinde bulundu.

EPP, 2018 bütçesiyle ilgili oylamaya sunduğu değişiklik önerisinde Türkiye’ye IPA fon aktarımının hukukun üstünlüğü ve yönetişim alanlarında reform yapılması şartına bağlanmasını, gerekli ilerleme kaydedilmezse IPA fonlarının askıya alınmasını talep etti ancak Sanchez ve Lagodinsky’nin yanı sıra AP içindeki diğer siyasi gruplarda Türkiye’nin üyelik süreciyle bağlantılı olan IPA fonlarının devamını destekleyen AP üyelerinin karşı oy kullanmasıyla söz konusu değişiklik önerisi kabul edilmedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • virüsten koruyacağı iddiasıyla 'okuyup-üfleyerek' tüm mahalleye virüs yaymış14 Mayıs 2020 Perşembe 10:50
  • 31 Mart'ta 'Binali Yıldırım kazanır' diyen ORC'nin 'en başarılı başkanlar' araştırmasında Ekrem İmamoğlu ilk 10'da yok14 Mayıs 2020 Perşembe 09:10
  • Erdoğan’ın kuzeni ile Fatih Tezcan sosyal medyada birbirine girdi: Sebebini Tüm Türkiye öğrenecek13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:34
  • Hrant Dink'in katili Ogün Samast yakında tahliye edilebilir13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:29
  • Soma'da 6 yıldır dinmeyen acı: "Her yıl mayıs ayına bu ülkede adalet olmadığını hissederek giriyoruz"13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:14
  • Akıllı maske üretildi, Verileri anında sağlık kuruluşu görebilecek13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:05
  • Türkiye’de doğurganlık hızı ilk kez 2’nin altına inerek "1.88 çocuk" düzeyine geriledi13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:52
  • Altı yıl geçti: "Soma’da değişen bir şey yok"13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:40
  • 'Una talep '10 kat arttı'13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:04
  • Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin beni bulsun öleyim, zaten hiçbir işim düzgün gitmiyor13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti