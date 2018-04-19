  • BIST 112.244
  • Altın 174,629
  • Dolar 4,0286
  • Euro 4,9868
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

AP'den Türkiye'ye: "Yunan askerlerini serbest bırakın"

» »
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Ankara'ya çağrıda bulundu.
AP'den Türkiye'ye: "Yunan askerlerini serbest bırakın"

Avrupa Parlamentosu (AP), geçen ay Türkiye'de tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Ankara'ya çağrı yapan karar tasarısını kabul etti.

AP kararında, Türk makamlarından yargı sürecinin hızla sonlandırılıp Yunan askerlerinin serbest bırakılarak ülkelerine dönmelerinin sağlanması istendi. Yedi oya karşı 607 oyla alınan kararda AP milletvekilleri ayrıca yasal sürecin titizlikle takip edilip, uluslararası hukukta güvence altına alınmış insan haklarına saygılı olunması konusunda Türkiye'ye çağrıda bulundu. Oylamada 18 parlamenter ise çekimser kaldı.

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies sınır karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti. Sınır askerlerince gözaltına alınan Mitretodis ve Kouklazis, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve Meriç Nehri yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

İlişkilerdeki gerginliği tırmandırmıştı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle gerilen Ankara-Atina ilişkilerinde tansiyon, Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başlanmasıyla daha da yükselmişti.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın alanlarda yapılan gösterilerde askerlerin serbest bırakılması istenirken,. Atina da Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'den destek talebinde bulunmuştu.

Mart ayında Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sırasında yayımlanan bir bildiri ile Avrupalı liderler Türkiye'deki AB vatandaşlarının tutukluluklarından duydukları "ciddi endişeyi" dile getirmişti. AB liderleri, aralarında iki Yunan askerin de bulunduğu bu kişilerle ilgili konuların AB üyesi devletlerle kurulacak diyalogla çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu'nun Salı günü yayımladığı yıllık Türkiye raporunda da tutuklu iki Yunan askeri konusunda duyulan “kaygı” dile getirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Orban'ın seçim zaferinin ardından Macaristan'da muhalefet sokağa döküldü15 Nisan 2018 Pazar 16:36
  • Rusya'dan mesajlaşma uygulaması Telegram'a yasak14 Nisan 2018 Cumartesi 11:09
  • Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku!10 Nisan 2018 Salı 20:45
  • Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın10 Nisan 2018 Salı 13:13
  • Fransa'nın 3 yaşından itibaren zorunlu eğitim uygulaması tartışılıyor09 Nisan 2018 Pazartesi 10:03
  • Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: ölü ve yaralılar var!07 Nisan 2018 Cumartesi 23:37
  • Fransız demiryolu işçileri 36 günlük greve hazırlanıyor02 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
  • Birleşik Krallık’ın AB üyeliği tam bir yıl sonra sona eriyor29 Mart 2018 Perşembe 17:02
  • WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın dünya ile olan iletişimi kesildi29 Mart 2018 Perşembe 13:50
  • "Almanyalı Osmanlılar" hakim karşısına çıktı28 Mart 2018 Çarşamba 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti