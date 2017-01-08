Aplıç Kapısı “kaplumbağa hızında” ilerliyor

Aplıç Kapısı’nın açılmasına yönelik çalışmalarda Kıbrıs Türk tarafında ilerleme kaydedildiği; ancak Rum tarafındaki çalışmaların “kaplumbağa hızında ilerlediği” bildirildi.

Alithia gazetesi, Kapıların Açılması Teknik Komitesi Rum Başkanı Andreas Karos’un, Havadis gazetesinde yayımlanan Aplıç kapısıyla ilgili Kıbrıs Türk tarafındaki çalışmaların mart ayında tamamlanacağı, ancak Güney Kıbrıs tarafındaki çalışmaların yavaş ilerlediğiyle ilgili haberi teyit ettiğini yazdı.

Gazete, Aplıç’tan Lefke’ye doğru çalışmaların başladığı ve şubat ayının ikinci yarısında tamamlanması gereken 1,9 kilometrelik bir bölüm bulunduğunu; bunun yanı sıra çalışmaların henüz başlamadığı 2,5 kilometrelik bir bölüm olduğunu kaydetti.

Haberde, Derinya kapısıyla ilgili olarak ise, çalışmaların her iki tarafta sorunsuz şekilde ilerlediği ve önümüzdeki aylarda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.