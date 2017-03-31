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“Aplıç kapısının açılmamasının müsebbibi Güney Kıbrıs ve UNDP”

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“Aplıç kapısının açılmamasının müsebbibi Güney Kıbrıs ve UNDP”
Lefke sivil toplum örgütleri, Lefke – Aplıç kapısının açılmasındaki gecikmenin, Güney Kıbrıs Yönetimi ve UNDP’den kaynaklandığına işaret ederek, gereğini yapmaları ve çalışmaları hızlandırmaları çağrısında bulundu.

Türk tarafı kendine düşeni yaptığını ve yapmaya devam ettiğine vurgu yapan örgütler, Ocak 2017’de UNDP’ye gönderdikleri bir yazıyla dikkatleri bu konuya çektiklerini ancak bir şeyin değişmediğini belirtti.

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, konuyla ilgili açıklamasında, Lefke – Aplıç ve Derinya kapılarının açılması kararının, Mayıs 2015’te, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasında varılan mutabakat neticesinde alındığına dikkat çekti.

Çok uzun bir projelendirme çalışması sonucunda her iki kapının da açılması için yapılacak işler ihale aşamasına getirildiği kaydedilen açıklamada, Lefke – Aplıç kapısının kuzey bölümünde kalan işlere ilişkin ihaleyi alan müteahhit firmanın taahhütlerini bitirme aşamasına getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuyla yakından ilgilenip, takip etmesinin, kuzeydeki işlerin ilerletilmesinde etkisinin büyük olduğu kaydedildi.

Ara bölge ve güneyde yapılacak işlerin ise henüz başladığı ve bu durumun, kuzeyde bitirilmek üzere olan yol inşaatını menfi yönde etkilemesinin sözkonusu olacağına işaret edildi.

Açıklamada, Güney’de ise işi alan müteahhit firmayla henüz mukavele dahi imzalanmadığı ve yol yapım faaliyetlerinin başlamamış olmasının da bu duyumun doğruluk payının yüksek olabileceğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Lefke – Aplıç kapısının açılması amacıyla Türk tarafının kendine düşeni yaptığını ve yapmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, “Bu konuda hedefe ulaşmadaki gecikmenin müsebbibi UNDP ve Güney Kıbrıs Yönetimi’dir. 2017 Ocak ayında UNDP’ye gönderdiğimiz bir yazıyla dikkatlerini bu konuya yine çekmiştik” denildi.

Açıklamada, Lefke Sivil Toplum Örgütleri olarak gerek UNDP ve gerekse Güney Kıbrıs Yönetimi yetkililerine, sorumluluklarını bilerek ve gereğini yapmaları için Lefke – Aplıç kapısı çalışmalarını hızlandırmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Açılan her kapı, iki toplum fertlerinin daha kolay kaynaşmasına katkı koymakta ve bu da arzulanan barışa bizleri biraz daha yaklaştırmaktadır.. İki kapının açılması için gerekli siyasi ciddiyeti ve kararlılığı gösteremeyenler Kıbrıs sorununu nasıl çözecekler” denildi.

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