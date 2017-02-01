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AP'nin LE PEN'e verdiği süre doldu

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AP'nin LE PEN'e verdiği süre doldu
Avrupa Parlamentosunun (AP), Fransa'da aşırı sağcı lider, cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’e 296 bin avro (1 milyon 200 bin Türk Lirası) ödemesi için verdiği süre gece yarısı doldu.

Le Pen, basına yaptığı açıklamada, söz konusu parayı ödemeyeceğini açıkladı.

Aşırı sağcı lider, "Avrupa Parlamentosunun kararı tek taraflı ve yasal değil, bu yüzden onların kararına itiraz ediyorum. Parayı iade etmem için önce bu kaynağın bana ödenmiş olması gerekir." dedi.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), Le Pen'in, 2010-2016 yılları arasında AP'de danışman olarak gösterdiği ancak kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı Catherine Griset'e ödenilen 296 bin avroluk danışmanlık bedelini bu gece yarısına kadar geri ödemesi gerektiğini duyurmuştu.

Aynı zamanda Le Pen'in ayrıldığı eşinin kızkardeşi olan Griset ve diğer bir danışmanın görevlerine dair başlatılan soruşturma temmuzda tamamlanmıştı.

OLAF, AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Legier için ödenilen 41 bin 500 avronun da şubat sonuna kadar AP'ye iade edilmesi gerekiyor. Le Pen, toplamda 339 bin avroyu parlamentoya geri ödemek durumunda.

OLAF, önceki aylarda Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'nin (FN) geçen dönem AP'de 20'ye yakın “hayali danışman” çalıştırdığı iddialarına dair incelemenin devam ettiğini duyurmuştu.

Bu arada L’Obs dergisi, OLAF’ın yaptığı soruşturmaya dayanarak verdiği haberde, Le Pen’in kampanyasında sekreteri olarak çalıştırdığı Griset'in Brüksel’de yaşadığına dair hiçbir somut delil bulunamadığını yazdı.

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