AP’nin Türkiye raportörü: Bu sonuçla Türkiye’nin AB’ye katılamayacağı açık

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, ‘Evet‘in önde göründüğü referandum sonuçlarının ardından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılamayacağını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Piri, referandum sonuçlarını ‘üzücü’ diye niteleyerek, “Adil olmayan bir seçim ortamında, Türkiye nüfusu az bir farkla Erdoğan’a denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uygun olan anayasa paketine destek verdi”dedi.

‘Paket uygulanırsa AB ile müzakereler askıya alınır’

Piri, açık biçimde anayasanın yürürlüğe konması halinde AB’nin kapılarının Türkiye’ye kapanacağını söyledi: “Bu ülkenin kuvvetler ayrılığına saygı duymayan, hiçbir denetim mekanizması bulunmayan bir anayasayla Avrupa Birliği’ne katılamayacağı açık. Eğer paket değiştirilmeden uygulanırsa, bu durum Avrupa Birliği’yle müzakerelerin askıya alınmasına yol açacaktır.”

‘Erdoğan’ın otokratik tavrı toplumu derinden kutuplaştırdı’

Mevcut sonuçlarla birlikte Türkiye’nin Avrupa değerlerinden koptuğunu dile getiren raportör, “Erdoğan’ın otokratik tavrı Türkiye toplumunu derinden kutuplaştırdı ve ekonomiye zarar verdi. Bazı AB liderlerine yönelik Nazi suçlamaları, Türkiye’nin siyasi bir ortak olarak inandırıcılığına ciddi zarar verdi” dedi.

‘AB demokrasi için savaşanlara kapıyı kapatmamalı’

Piri, AB’nin kapılarının Türkiye’de demokrasinin yanında olanlara kapatılmaması gerektiğini söyledi: “Türkiye’de demokrasi ve temel haklar için savaşan herkesin yanında olmaya devam edeceğim. Bugünkü sonuçlar, Türkiye’de Avrupa değerlerini paylaşan ve ülkeleri için farklı bir gelecek seçen milyonlarca kişi olduğunu gösteriyor. AB, onların yüzüne kapıları hiçbir zaman kapatmamalı.”