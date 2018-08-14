Apple Store üzerinden satın alma işlemi tarihe karışıyor dersem ne düşünürdünüz? Artık genel olarak mobil uygulamalar abonelik sistemine geçmeye başladı. Bunun en büyük örnekleri olarak Spotify ve Netflix'i gösterebiliriz. YouTube'da bu tarz bir uygulamayı YouTube kanalları için de sunmaya hazırlanıyor.

Apple ve Google, mobil uygulama mağazalarında kullanıcıların uygulama satın almalarına olanak tanıyor. Bir hesap üzerinden bir defa satın alınan ücretli bir uygulamaya bir daha para ödenmek zorunda kalmıyor kullanıcılar.

Eh haliyle kasasına bir defalığına para sokan Apple, bir daha o kullanıcıdan para koparamıyor. Anlaşılan bu modül yakında değişecek.

Geçtiğimiz sene Apple, New York'ta 30'dan fazla yazılım geliştiricisinden oluşan bir grupla görüşme yaptığı gün yüzüne çıktı. Bu toplantıda Apple, yeni iş stili hakkında geliştiricilerden yorumlar ve görüşler almış. Business Insider’ın ortaya çıkardığı bu gelişme, hem geliştiricilerin hem de Apple’ın işine geliyor dersek yalan olmazdı herhalde.

App Store'da uygulama satın alma devri bitiyor!

Ortaya çıkan istatistiklere göre tek seferlik alım, ücretli uygulama satışlarında ciddi düşüşlere sebebiyet veriyormuş. Apple, söz konusu toplantıda geliştiricilerin abonelik usulü para alacaklarını, gelirlerinin çok daha düzenli olacağını söylemiş.

Başarılı uygulamalar artık tek seferlik satışla değil, kullanıcıların aylık olarak ücret ödemesiyle hizmet verecek anlayacağınız. Bu durum Spotify ve Netflix için bir sıkıntı oluşturmuyor ancak satın alınan bir uygulamayı ben devamlı kullanmıyorsam eğer aylık ödeme yapmanın ne mantığı olacak orası tartışmaya açık bir konu.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir sisteme geçiş gerçekten de kullanıcılar için olumsuz bir etken ortaya çıkarır mı?