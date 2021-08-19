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Apple 300 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

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Apple 300 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek
Apple 300 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

iPhone'un üreticisi Apple, 4G LTE patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 300 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Şirket kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple patent ihlali gerekçesiyle ceza aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görülen davada Apple, PanOptis ve alt şirketleri Optis Cellular'la Unwired Planet'le karşı karşıya geldi.

Teksas'taki mahkemede Apple, 4G LTE patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 300 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Apple daha önce aynı davadan 500 milyon dolardan fazla ceza almış ve karara itiraz etmişti. Yapılan yeniden değerlendirme sonucu şirketin cezası 300 milyon dolara indi.

Ancak teknoloji devi Apple 300 milyon dolarlık kararı da temyize götüreceğini duyurdu.

TEMYİZE GİDECEKLER

Apple karar sonrası yaptığı açıklamada jüriye teşekkür ederken karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Optis'i hiçbir şey üretmemekle suçlayan Apple şirketin aldığı patentler için makul olmayan ödemeler istediğini söyledi.

Optis'in elinde bulundurduğu patentler daha önce LG, Panasonic ve Samsung'a aitti. Şirket daha sonra bunları satın aldı.

7 MİLYAR DOLAR TEHLİKEDE

Öte yandan Optis de Apple'dan 7 milyar dolar istiyor. Apple'ın cihazlarında temel bağlantı kanalları olan 4G LTE'yi kullanabilmesi için Optis'e ödeme yapması gerekiyor.

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