Apple, AirTag'i tanıttı: Önemli nesnelerin kaybolmasını önleyecek

Apple, kayıp eşya izleyicisini AirTag'i tanıttı. Find My adlı Apple teknolojisini kullanarak çalışan yeni bir teknoloji olan AirTag 30 Nisan'da mağazalarda olacak.

Apple, AirTag adlı uzun zamandır beklenen kayıp eşya izleyicisini duyurdu.



Apple, AirTag'i bir iPhone aksesuarı olarak adlandırırken fiyatını bir kişi için 29 dolar, dört kişi için ise 99 dolar olarak açıkladı.

Yeni AirTag’in 30 Nisan'da mağaza raflarında olacağı bildirildi.



AirTag, kayıp nesneleri bulmak için bir iPhone ağı kullanan ve bu ayın başlarında üçüncü taraf aksesuarlarına açılan Find My adlı Apple teknolojisini kullanarak çalışan yeni bir teknoloji olarak dikkat çekiyor.

AirTag’in, Apple'ın gizliliğe duyarlı olduğunu söylediği "hassas bulma" adını verdiği bir teknik kullanarak çalıştığının altı çizildi.