Apple çalışanları haftada 3 gün ofise dönüyor

Apple çalışanları, Eylül ayından itibaren ofise geri çağrıldı. Çalışanların burada haftada üç gün çalışmaları bekleniyor.

Apple çalışanlarından Salı ve Perşembe günleri ofislerine gitmeleri istenecek. Bireysel ekipler ise, yüz yüze çalışma için ek bir üçüncü gün seçecekler.

Yaz boyunca Apple çalışanları haftanın iki günü ofislerinden çalışıyordu. Apple, bu yılın başlarında çalışanlarının haftada üç gün ofisten çalışacağı bir sisteme geçmeyi planlamış; ancak artan Kovid-19 vakalarını gerekçe göstererek bu kararı ertelemişti.

Apple'ın yazılım başkanı Craig Federighi, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada Eylül ayının Apple'da pilot hibrit çalışmanın "gerçek başlangıcı" olacağını söyledi.