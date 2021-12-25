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Apple Çalışanlarından Noel Arifesinde Boykot

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Bir grup Apple çalışanı Noel arifesinde işlerinden ayrılmayı planlıyor ve yılın en yoğun olduğu günlerinden birinde müşteriyi de satın almamaya davet ediyor.
Apple Çalışanlarından Noel Arifesinde Boykot

Teknoloji devi Noel arifesinde çalışanlarıyla sorunlar yaşıyor. Şirketin çalışanlarının haklarını savunan Apple Together, Twitter’da grev çağrısı yaptı. Çalışanlar, daha saygılı bir iş yeri ve ücretli hastalık izninin de olduğu talepler yayınladılar. Ayrıca müşterileri de alışveriş yapmamaya çağırdılar.

Apple Together tweet’i ayrıca, işten ayrılan çalışanlara, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Coworker Solidarity Fund aracılığıyla grev fonlarına başvurabileceklerini bildirdi.

Şirket bir süredir çalışma politikaları nedeniyle çalışanlarının tepkisini topluyordu. Ofise dönüş planlarında attığı adımlar nedeniyle eleştirilen Apple, corona virüsünün Omicron varyantının yayılması nedeniyle ofise dönüşünü süresiz olarak ertelemek zorunda kaldı.


Ağustos ayında da bir grup Apple çalışanı, iş arkadaşlarının teknoloji devinden gördükleri kötü muameleyi paylaşmaları için bir Apple Together’ı başlatmıştı.

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