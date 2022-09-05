Apple Car, daha piyasaya çıkmadan Tesla’ya rakip oldu

Henüz piyasaya çıkmasa ve sadece söylentilerle haberdar olunsa da yeni bir araştırmaya göre Apple Car, şimdiden Tesla'dan daha popüler.

Apple, hiçbir zaman resmi olarak Apple Car üzerindeki çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermese de sık sık söylentilerle yeni aracı hakkında haberler çıkmasına izin veriyor. Şirketin bu konudaki en büyük rakiplerinden biri de Tesla…

Bir araştırma şirketinin 200.000 yeni araç sahibiyle yaptığı ankette; Apple, marka değerlendirme listesinde üçüncü sıraya yerleşti. Katılımcıların yüzde 26’sı Apple markasını sevdiklerini ve bir araba yaparsa satın almayı düşüneceklerini söyledi.

Şirket, 45’ten fazla markanın katıldığı bir ankette Toyota ve Honda’nın arkasında ve Tesla, Lexus ve BMW’nin önünde yer aldı.

TESLA KULLANICILARININ YARISI APPLE CAR’I BEKLİYOR

Ankete göre Tesla sahiplerinin yarısından fazlası gelecekte bir Apple arabası satın almayı düşünüyor.

Apple, bir araba üretme konusunda herhangi bir açıklama yapmadı, ancak “Project Titan” kod adı altında bir tane inşa etme konusunda uzun zamandır çalışmalar yaptığını hem ima ediyor hem de yakın kaynaklardan haberler geliyor.

Fikir, ilk olarak CEO Tim Cook tarafından 2017’de bir Bloomberg röportajında öne çıktı. Geçen yıl Cook, Apple’ın otonom araçlar üretme konusundaki ilgisini geçen yıl The Times’a tekrar anlatırken, Tesla’ya olan hayranlığını da açıkça dile getirdi.