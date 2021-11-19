Apple Direksiyonsuz Araba Yapıyor. Tarihi Belli Oldu

Apple’ın elektrikli ve otonom otomobilin çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya çıktı.
Bloomberg News’in şirkete yakın kişilere dayandırdığı haberinde Apple’ın elektrikli otomobilini 2025 yılı itibarıyla piyasaya süreceği belirtildi.
Haberde, otomobilin otonom sürüş yetenekleri olacağını aktarıldı.
Haberin çıkmasının ardından Apple hisseleri yaklaşık yüzde 3 artarken, yeni bir rekor kırdı.
Yayımlanan raporda, Apple’ın otomobilinde direksiyon simidinin ve pedalların olmayacağı belirtilirken, aracın ‘eller serbest’ sürüş için tasarlandığı vurgulandı.
Şirketin Project Titan olarak bilinen otomotiv çalışmaları, sıfırdan bir araç tasarlamaya başladığı 2014 yılından bu yana düzensiz bir şekilde ilerliyor.
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