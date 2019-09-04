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'Apple düşen satışlarını artırmak için ucuz iPhone çıkartacak'

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın gelişmekte olan piyasalardaki akıllı telefon üreticilerine karşılık 2020’de düşük maliyetli yeni iPhone modelini piyasaya süreceği belirtildi.
'Apple düşen satışlarını artırmak için ucuz iPhone çıkartacak'

Nikkei Asian Review’un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple özellikle Çin ve Hindistan gibi pazarlarda Huawei, Samsung ve Xiaomi'ya kaptırdığı payını  geri kazanmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. 

Şirketin bu nedenle piyasaya nispeten daha ucuz bir fiyat etiketiyle yeni bir model süreceği belirtiliyor. Bu cihazın iPhone SE modelinin yeni nesli olacağı konuşuluyor. Yenilenen iPhone SE modelinin, 2017 yılında piyasaya sürülen 4.7 inçlik iPhone 8 modeline benzediği tahmin ediliyor. 

Nisan ayındaki EDN raporunda ayrıca, iPhone 8'e dayalı yeni bir iPhone SE modelinin 2020 yılının başında piyasaya sürüleceği ve bir LCD ekrana sahip olacağı belirtildi. Tek objektife sahip arka kamera ve 128GB depolama alanına sahip olacağı gibi ayrıntılar da eklendi.

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