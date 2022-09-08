Apple duyurdu: İşte iPhone 14’ün fiyatı ve özellikleri

Apple yeni ürünlerini tanıttı. Merakla beklenen ve özellikleri araştırılan iPhone 14'ün Türkiye fiyatı belli oldu. Yeni iPhone 14 30 bin 999 TL, iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Apple ürün tanıtımı programı gerçekleşti. Youtube’dan canlı olarak yayınlanan programda iPhone 14’ün fiyatını 799 dolar, iPhone 14 Plus fiyatını ise 899 olarak açıklandı. İşte Apple etkinliğinde tanıtılan yeni ürünler…

APPLE WATCH 8 VE APPLE WATCH PRO

Yeni Apple Watch Series 8, Ultra ve SE modelleri tanıtıldı. Apple Watch Ultra, su altında nabız ve sıcaklık ölçme, yön bulma ve uyarılarda bulunabiliyor. Watch Ultra’nın fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı. Watch 8 tüm gün pil ömrüne sahip olacak ve enerji tasarruf modunda kullanıldığında ise 36 saate kadar kullanılabilecek.

En dayanıklı Watch modeli olan Watch Pro, aşırı koşullara ayak uyduracak. Sporcular için geliştirilmiş olan yeni modelde birçok ek özellik yer alıyor. Apple Watch Ultra yüzde 7 daha büyük bir ekrana ve titanyum gövdeye sahip.

iPHONE 14 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yeni iPhone 14’te kamera özellikleri öne çıkarken, aksiyon modu en dikkat çekeni oldu. iPhone 14’lere 2 yeni güvelik özelliği getirilirken, kullanıcıların uzun süredir beklediği uydu özelliği de yer aldı.

Uydu özelliğiyle internete bağlı olmadan uyduya bağlanarak, SOS acil durum uyarısı yapılabiliyor. Ayrıca Apple, uydu özelliğinin 2 yıl boyuncu ücretsiz olacağını açıklarken ABD ve Kanada’daki kullanıcılar bu özellikten şu an yararlanabilecek.

Apple, iPhone 14’ün fiyatını 799 dolar, iPhone 14 Plus fiyatını ise 899 olarak belirledi. Yeni iPhone 14’ün Türkiye fiyatı ise şöyle:

iPhone 14: 30.999 TL

iPhone 14 Plus: 34.999 TL

iPhone 14 Pro: 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL