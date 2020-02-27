"Apple, filmlerdeki kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermiyor"

ABD yapımı polisiye-komedi filmi Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) devam filmini çekmeye hazırlanan yönetmen Rian Johnson, Apple'ın filmlerdeki kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermediğini açıkladı.

Daniel Craig ve Chris Evans'ın başrollerini paylaştığı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filmiyle 294 milyon dolarlık gişe başarısının yanı sıra en iyi orijinal senaryo dalında Oscar'a aday gösterilen yönetmen Rian Johnson, Apple hakkında açıklama yaptı.

Vanity Fair'e konuşan Rian Johnson, "Bunu size söylemeli miyim, bilmiyorum. Ayıp bir şey olması nedeniyle değil, yazacağım gelecek gizem filmim konusunda her şeyi mahvedebileceği için. Apple, filmlerde iPhone kullanılmasına izin veriyor ama kötüler kamera önünde iPhone kullanamıyor" dedi.

Rian Johnson’nun yazıp yönettiği, başrollerini Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell ve Christopher Plummer'ın paylaştığı Amerikan polisiye-komedi filmi Bıçaklar Çekildi, geçtiğimiz günlerde devam filmi için onay almıştı.