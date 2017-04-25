Apple her gün litrelerce yapay ter üretiyor!

Teknoloji devi Apple'ın ürettiği birçok ürün teknoloji dünyasını sarsacak kadar ilgi uyandırıyor. Fakat Apple'ın ürettiği bir şey var ki herkesi şaşırtacak cinsten. Apple her gün litrelerce ter üretiyor!

Uzun yıllardır teknoloji devi olan Apple, geçtiğimiz günlerde Vice News Tonight’a yaptığı açıklamalarda ilgi çekici bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı. Apple bünyesinde insan teri üretmek için bir eleman bulunuyor ve bu kişinin tek görevi bu terle ürünlerin test edilmesini sağlamak.

HER GÜN 2 LİTRE TER

Apple Watch gibi özellikle fitness gibi aktiviteler sebebiyle terle temas eden ürünleri test etmek isteyen Apple, her gün 2 litre civarında ter üretiyor. Apple, üretilen yapay terle dolu minik kaplara AirPods ve Apple Watch ürünlerini yerleştirmek gibi enteresan testler de yapıyor. Cihazların tere karşı dayanıklılıkları ölçülürken bunun yanında insanların da ter sebebiyle cihazlardan zarar görme ihtimalinin olup olmadığı araştırılıyor.