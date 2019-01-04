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Apple hisseleri bir gecede buhar oldu!

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Yeni yıl Apple için iyi olmadı. Geçtiğimiz gün Tim Cook, Apple'ın gelir beklentisini düşürdüğünü açıklamıştı. Bu durum Apple'ı borsada oldukça etkiledi ve şirketin hisseleri %8.18 düştü.
Apple hisseleri bir gecede buhar oldu!

Apple'ın patronu Tim Cook kısa süre önce 89-93 milyar dolar aralığındaki ciro beklentisini, 84 milyar dolara düşürdüklerini söylemişti. Şirket böylece 20 yıldır ilk defa ciro beklentisini aşağıya çekmişti.

Ciro beklentisi düşen Apple borsada da soğuk duş etkisi yaşadı. Şirketin hisseleri %8.18 oranında düştü. Yapılan açıklamaya göre %8.18'lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor. Cupertino merkezli teknoloji şirketi, ekim ayından bugüne kadar borsalarda değer kaybetti. Apple'ın değeri üç ay içinde yaklaşık 700 milyar dolara geriledi.

YENİ IPHONE'LARIN ZAYIF SATIŞI ETKİLEDİ!

Apple'ın çöküşüyle ilgili birkaç neden bulunuyor. Apple geçtiğimiz aylarda iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR modellerini piyasaya sürdü. Ancak tüketiciler yeni iPhone'lara pek fazla ilgi göstermedi. Fiyatlar yüksek bulundu. Bu yüzden Apple farklı stratejiler üstünden ilerlemek istedi. Mesela Japonya'da iPhone XR fiyatlarını düşürdü, bununla birlikte farklı ülke pazarlarında da promosyon fırsatları sunup fiyatları biraz daha azalttı. Ayrıca Apple uzun zamandır iPhone satış rakamlarını da paylaşıyordu, ancak bundan sonra iPhone satışlarını bildirmeyeceğini açıkladı.

Apple'ın rakiplerinin rekabette biraz öne çıkması da şirketi oldukça etkiledi. Mesela Çinli Huawei, Apple'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

KULLANICILARIN ŞİKAYETLERİ OLDU

Apple diğer yandan yazılım tarafında da eski performansını tam olarak gösterimiyor. iOS 11'de Apple tepki toplamıştı, iOS 12'de durumu biraz daha kurtardı. Yine de iOS 12'de telefon performansının yavaşladığını, şarj süresinin azaldığını veya hatalarla karşılaştığını söyleyen kullanıcılar var.

Son birkaç aydır sıkıntılar çeken Apple için 2019 da sıkıntılı geçecek görünüyor. Görünüşe göre Apple hem borsada hem de genel olarak dünya genelinde itibar kaybetti.

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