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Apple iOS 13'ü geliştirmeye devam ediyor

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Apple, kullanıcılarına bugüne kadarki en kapsamlı güncelleme değişimini sundu.
Apple iOS 13'ü geliştirmeye devam ediyor

Apple, mobil cihazları için geliştirdiği yazılım sürümü iOS 13'te, kullanıcılardan gelen geri dönüşleri de dikkate alarak birçok değişikliğe gitti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Apple uzun çalışma sonucu hazırladığı iOS 13'ü geçen günlerde yayımladı. Apple'ın son yıllarda yaptığı en kapsamlı değişikliklerin yer aldığı sürümde, arayüzü siyah hale getirmeye olanak sağlayan karanlık modu (Dark Mode), yeni fotoğraf düzenleme araçları ve uygulamaların kullanıcıların bulunduğu lokasyona erişimini sınırlayan yeni güvenlik ayarları öne çıktı.

Karanlık modu sayesinde kullanıcılar, telefonlarının arayüzünü belli saatler arasında bu mod ile normal mod arasında otomatik geçiş yapılmasını sağlayabilecek ya da sürekli kullanabilecek.

Harita uygulamasında da iyileştirmeler yapan Apple, Google Haritalar'da bulunan "sokak görünümü" özelliğini artık kullanıcılarına sunuyor. Böylece Apple kullanıcıları Apple Maps uygulaması üzerinden sokak görüntülerine erişebilecek.

Fotoğraflar uygulamasında ise galerilerin düzenlenme şekli değişirken kullanıcılara, kronolojik ve lokasyon bazlı görüntüleme imkanı sağlandı. Fotoğraflar uygulaması aynı zamanda belli bir tarihin en iyi fotoğraflarını seçerek kullanıcılarına gösteriyor.

Apple, iOS 13 ile fotoğrafların üzerinde yapılabilecek değişiklikleri daha çeşitli hale getirirken uygulamanın kullanımını basitleştirdi. Apple'nin söz konusu özelliği, yaygın kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla rekabetçi hale getirecek şekilde yenilendi.

Sağlık uygulamasına yeni özellikler getirildi. Ses ayarı göstergesi küçültülerek, ekranın üst kısmına taşındı ve kısayollar uygulamasına en sık kullanılan uygulamaların eklenmesine izin verilerek hızlı erişim olanağı sağlandı.

Güncellemeler ile hatalar gideriliyor.

iPhone 6s ve sonrasında, iPhone SE'de ve 7. nesil iPod touch'larda kullanılabilir halde olan iOS 13, yayımlandıktan sonra bazı hatalar meydana geldi.

Sesli komut sistemi Siri'nin bazı komutları algılamaması ve mobil cihazların bataryalarının daha çabuk bitmesine yol açan sorunları düzeltmek isteyen Apple, yeni güncellemeyle bu hataları ortadan kaldırdı. Son güncellemesi iOS 13.1.1 ile üçüncü taraf klavye uygulamalarında meydana gelen güvenlik sorunu da düzeltildi.

Güncelleme öncesi Apple, üçüncü parti klavye uygulamalarının, iOS 13'teki bir açığı kullanarak kullanıcılardan erişim izni dahi almadan "tam erişim" alabildiğini saptamıştı. Bu da üçüncü parti klavye uygulamalarının yazılan her şeyi kayıt altına alabilmesine imkan sağlıyordu. Son güncelleme ile bu açık da kapatılmış oldu.

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