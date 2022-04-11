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Apple, iOS 16’da hangi yenilikleri sunacak?

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2021 tarihinde 15. versiyonu tanıtılan iOS işletim sistemi ise yıl içerisinde yeni büyük güncellemeye kavuşacak. iOS’un yeni sürümü hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor.
Apple, iOS 16’da hangi yenilikleri sunacak?

Apple, güncelleme konusunda en istikrarlı üreticilerden bir tanesi. Şirket piyasaya sürdüğü cihazlara en az 5 yıl boyunca güncelleme desteği sunuyor. 2021 tarihinde 15. versiyonu tanıtılan iOS işletim sistemi ise yıl içerisinde yeni büyük güncellemeye kavuşacak. iOS’un yeni sürümü hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte iOS 16 sürümünde sunulacak yenilikler hakkındaki söylentiler.

6-10 Haziran tarihlerinde tanıtılacak olan yeni iOS 16 sürümü ile birlikte Apple cihazların yeni özelliklere kavuşması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Apple‘ın yeni işletim sisteminde ‘önemli gelişmeler’ bulunacak

Apple'ın çok yakında kullanıma sunmaya hazırlandığı iOS 16 güncellemesini hangi cihazlar alamayacak? Sizler için derledik...

iOS 16 bildirimler ve sağlık konusunda yenilikler içerecek

Yeni iOS 16‘nın bildirimler için bir güncellemenin yanı sıra bir dizi yeni sağlık izleme özelliği içermesi bekleniyor. Uzun zamandır beklenen arayüz tasarımında ise önemli bir değişiklik olmayacağı yine gelen haberler arasında.

 

Şirketin akıllı saat işletim sistemi watchOS 9‘da benzer güncellemelerle karşımıza çıkacak. Etkinlik ve sağlık izleme sistemlerinde yeni özellikler eklenecek olan sistemin daha kullanışlı hâle getirilmesi planlanıyor. Apple’ın macOS işletim sistemi hakkında ise fazla net bir bilgi yok. Ancak masaüstü işletim sisteminin iOS’a yakınlaştırılması için çalışmaların yapıldığını söyleyebiliriz.

Apple, iOS 16 ve watchOS 9‘un yanı sıra yeni macOS’u WWDC 2022‘de önizleyecek. Şirketin yıllık geliştirici konferansı bu yıl 6 Haziran’da kapılarını açacak. Bu toplantı Apple yeni işletim sistemi güncellemelerinin yanı sıra yeni donanımlar da tanıtabilir. MacBook Air ve MacBook Pro konusunda da Apple’dan bir sürpriz görebiliriz.

 

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