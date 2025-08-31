Apple, iPhone 17 tanıtımının ardından bazı ürünlerini satıştan kaldıracak

Apple, iPhone 17 ve yeni Apple Watch’ları 9 Eylül’de tanıtacak.
Yeni iPhone’nun fiyatının ABD’de 900 dolar olması bekleniyor. Minimum depolama kapasitesinin 128 GB yerine 256 GB olabileceği belirtiliyor.
CNBC-e’nin haberine göre Apple şu telefonları ve saatleri artık satmayacak:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Series 10
Ayrıca iPhone’un yeni modeliyle birlikte ‘Plus’ diye anılan üst modeller yerini ‘Air’ modellere bırakacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.