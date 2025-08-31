  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAErdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Apple, iPhone 17 tanıtımının ardından bazı ürünlerini satıştan kaldıracak

»
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, iPhone 17 serisinin tanıtımının ardından bazı modellerini resmi internet sitesi ve mağazalarında satıştan kaldıracak.
Apple, iPhone 17 tanıtımının ardından bazı ürünlerini satıştan kaldıracak

Apple, iPhone 17 ve yeni Apple Watch’ları 9 Eylül’de tanıtacak.

Yeni iPhone’nun fiyatının ABD’de 900 dolar olması bekleniyor. Minimum depolama kapasitesinin 128 GB yerine 256 GB olabileceği belirtiliyor.

CNBC-e’nin haberine göre Apple şu telefonları ve saatleri artık satmayacak:

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Series 10

Ayrıca iPhone’un yeni modeliyle birlikte ‘Plus’ diye anılan üst modeller yerini ‘Air’ modellere bırakacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Japonya'da internet hızı rekoru kırıldı: Netflix’in arşivi 1 saniyede 30 kez indirilebiliyor11 Temmuz 2025 Cuma 21:46
  • Giyilebilir güneş panelleri tanıtıldı11 Temmuz 2025 Cuma 20:47
  • Türk Telekom, Fiber-Optik Altyapıyı 18 Ayda Tamamlayacak02 Temmuz 2025 Çarşamba 16:40
  • Tesla, robotaksi hizmetini Austin’de başlattı23 Haziran 2025 Pazartesi 16:57
  • İsrail yanlısı hackerlar, İran’ın en büyük kripto borsasından 90 milyon dolar çaldı19 Haziran 2025 Perşembe 20:48
  • Bilim insanları bir dinazorda kanser buldu: Bu keşif insan hayatını kurtarabilir18 Haziran 2025 Çarşamba 18:36
  • BM raporuna göre yapay zeka patlamasıyla büyük teknoloji şirketlerinin emisyonları üç yılda yüzde 150 arttı11 Haziran 2025 Çarşamba 19:52
  • Hong Kong 'silahlı devrimi savunan' mobil oyun nedeniyle vatandaşlarını uyardı11 Haziran 2025 Çarşamba 16:44
  • Bill Gates servetinin çoğunu Afrika'ya bağışlamayı taahhüt etti04 Haziran 2025 Çarşamba 09:43
  • Yeni neslin özlemi: Telefonsuz ve internetsiz dünya27 Mayıs 2025 Salı 08:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti