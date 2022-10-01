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Apple, iPhone 6 için kararını verdi

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Apple, iPhone 6'yı da eski ürünler listesine ekledi. Apple, eski ürün olarak adlandırdığı ürünlerine bazı istisnalar dışında donanım servisi vermiyor.
Apple, iPhone 6 için kararını verdi

Apple, amiral gemisi iPhone'u geliştirmeye devam ederken ve yeni modeller sunarken, kullanılamayacak hale gelen modelleri de belirleyerek desteğini kesiyor.

Teknoloji devi, artık Apple tarafından satılmayan ve onarım konusunda da destek vermeyeceği modellere bir yenisini daha ekledi.

iPHONE 6’YI DA LİSTEYE EKLEDİ

Apple, iPhone 6’yı artık klasik (vintage) ürünler listesine aldı. Apple’ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda klasik sayılıyor. Apple, klasik ürünlerinde bazı istisnalar dışında donanım servisi vermeyi sonlandırıyor.

Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014’te iOS 8 ile tanıtıldı. Cihazlar, 2019’da kullanımdan kaldırıldı. Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ı değil, aynı zamanda iPhone 5’leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.

iPhone 6 da birçok Apple kullanıcısının en çok tercih ettiği modellerden biri oldu. Hatta bu yüzden iPhone 6 Plus, iPhone 6’dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul edildi. Apple’dan güvenlik ve düzeltme ekleri ile teknik destek almaya devam etti.

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