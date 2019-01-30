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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Apple: iPhone fiyatları düşebilir

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ABD merkezli teknoloji devi Apple, son 10 yılın en kötü dönemini yaşarken, Tim Cook, iPhone fiyatlarında indirime gidebileceklerini belirtti.
Apple: iPhone fiyatları düşebilir

2018'in 4. çeyrek rakamlarına göre, tanıtılan 3 yeni iPhone modeline rağmen iPhone satışları yüzde 15 düştü.

Firmanın toplam gelirinin ise son bir yılda yüzde beş düşmesi üzerine, şirket, 29 Aralık'ta sona eren çeyrek dönemde yaklaşık 84 milyar dolarlık satış beklediklerini belirtti.

Apple bir yıl önceki ilk mali çeyrek dönemde 88.3 milyar dolar satış yapmıştı. Önceki tahmini ise 89 milyar ile 93 milyar dolar aralığındaydı.

Şirket, düşük tahmin oranının nedenini 'Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı' ve 'Çin piyasalarının küçülmesi' olarak gösteriyor.

'MÜŞTERİLER YÜKSEK FİYATLARDAN RAHATSIZ'

Bu gelişmelerin ardından, Apple CEO'su Tim Cook, müşterilerin de yüksek fiyatlar nedeniyle zorlandıklarının ve rahatsız olduklarının altını çizdi.

Doların telefonların fiyatını da etkilediğini ve bunun piyasalara zarar verdiğini belirten Cook, iPhone fiyatlarını gözden geçireceklerini ve özellikle dolar kurundan etkilenen müşterileri için fiyatlarda değişikliklere gidebileceklerini söyledi. 

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