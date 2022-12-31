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Apple Japonya, turiste vergisiz ürün satışı nedeniyle 105 milyon dolar ceza aldı

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Apple Japonya, yabancı turistlere toptan ürün satışında tüketim vergisinin sehven uygulanmaması gerekçesiyle 14 milyar yen (105 milyon dolar) cezaya çarptırıldı
Apple Japonya, turiste vergisiz ürün satışı nedeniyle 105 milyon dolar ceza aldı

Tokyo Bölgesel Vergilendirme Dairesi, Apple'ın Japonya şubesinin 2020-2021 yıllarına ait yaklaşık 140 milyar yen değerindeki tüketim vergisinden muaf satışlarını incelemeye aldı İncelemeye göre, markanın bazı şubelerinde, yabancı turistlere iPhone dahil bazı ürünlerin toptan satıldığı ve bu satışlarda tüketim vergisinin sehven uygulanmadığı ortaya çıktı.

 

Resmi Kyodo ajansına göre, Apple Japonya, ürünlerin vergiden muaf şekilde satılmasının istismar edildiği gerekçe gösterilerek 14 milyar yen (105 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. Vergi Dairesi, istismar eylemine karışan kişilerin, Japonya'nın vergi yönetmeliklerini atlayarak, toptan ürünlerin olası yeniden satışlarındaki kar marjlarını artırdığından şüphe ediyor.

 

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'ya göre 2022 mali yılı satışları 26 milyar dolara ulaşan Apple Japonya, bu yıl haziran ayında kendi kararıyla, vergiden muaf satışları durdurmuştu.

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