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Apple, kablosuz şarj sistemi AirPower'ı iptal etti

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Teknoloji devi Apple, daha önce pek görülmeyen bir adım atarak, yeterli derecede geliştiremediği gerekçesiyle, kablosuz şarj sistemini rafa kaldırdı.
Apple, kablosuz şarj sistemi AirPower'ı iptal etti

2017'de kamuoyuna duyurulan AirPower, aynı anda birden çok Apple cihazını kablosuz şarj edebilen bir yüzey olacaktı.

Ancak, şirketin mühendislerinin yüzeyin fazla ısınması sorununu çömeyi başaramadıkları için, bu üründen vazgeçtikleri sanılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada "Harcanan büyük çabanın ardından, AirPower'ı yüksek standartlarımıza getirmeyi başaramadık ve projeyi iptal ettik." denildi.

Şirket başka bir ayrıntı vermedi.

Ancak, bu ürünle ilgili dedikodular, Eylül 2017'de kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte başllamıştı. O dönem Apple, ürünün 2018'de çıkartılacağını söylemiş ve "dünya klasında bir şarj çözümü" vaat emişti.

Ancak ürün geçen yılki iPhone lansmanında yoktu.

Apple'ın mühendislik bölümünün başkanı Dan Riccio, BBC'ye yaptığı yazılı açılklamada "Bu ürünün çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen müşterilerimizden özür dileriz. Geleceğin kablosuz teknolojilerde olduğuna yönelik inancımız devam ediyor." dedi.

Ürünün iptal edilmesi, şirketin kablosuz kulaklığı AirPods'un satışlarını etkileyebilir. Çünkü AirPods, gelecekte AirPower ile şarj edileceği vaatiyle birlikte satılmıştı. AirPod'ların paketlerinde AirPower'ın nasıl çalışacağını gösteren bir diyagram da vardı.

Apple'ın rakipleri Huawei ve Samsung, daha önce cihazlarını kablosuz şarj eden teknolojilerini piyasa çıkartmıştı.

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