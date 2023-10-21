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Apple, katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor

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Apple'ın katlanabilir iPad üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki yıl sonuna doğru cihazın duyurusunu yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Teknoloji devinin katlanabilir ekran teknolojisi için Samsung ve LG ile anlaştığı kaydedildi.
Apple, katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor

Apple'ın dört yıldır katlanabilir ürünler üzerinde çalıştığı ve bu süre içinde sürekli tasarım değişiklikleri yaparak katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışmadan önce katlanabilir bir iPad çıkarmayı planladığı belirtildi.

Şirket iPad'e odaklanmayı seçti çünkü iPad şirketin satışlarının nispeten küçük bir bölümünü oluşturuyor, bu da potansiyel sorunların daha kolay yönetilebileceği ve daha az etkili olacağı anlamına geliyor.

MacRumors'un haberine göre, Apple'ın 2024 yılı sonunda yapılması planlanan küçük ölçekli üretim öncesinde katlanabilir iPad geliştirme üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Apple'ın cihazı 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında duyuracağı öne sürüldü.

Apple'ın bu aşamadaki ana hedefinin daha uygun maliyetli bir tasarım elde etmek olduğu belirtildi.

EKRAN İÇİN SAMSUNG VE LG İLE ANLAŞTI

Teknoloji devinin ekran konusunda endişelerinin olduğu, mekanik tasarım çözümleri için Samsung ve LG ile anlaştığı iddia edildi.

Apple'ın ilk katlanabilir modelinin seri üretimine 2025 yılında başlanması bekleniyor.

DigiTimes, katlanabilir cihazın iPad sevkiyatlarını artırabileceğine ve daralan küresel tablet satışlarında bir artışa yol açabileceğine inanıyor.

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