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Apple, kendi ekranlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Apple, Samsung ve LG gibi teknoloji ortaklarına bağımlılığını azaltmak ve daha fazla bileşenini şirket içinde getirmek amacıyla 2024'te mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlamayı planlıyor.
Apple, kendi ekranlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Bloomberg’in haberine göre; Apple, iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda kullanmak üzere kendi şirket içi MicroLED ekranlarını tasarlamaya çalışıyor. Ekranların yaklaşık beş yıllık planlama ve geliştirme sürecinin ardından önümüzdeki yıl cihazlarda gösterilmeye başlanabileceği belirtiliyor.

Şu anda Apple, çeşitli satıcılar tarafından tasarlanan ve üretilen ekranları kullanıyor. iPhone 14 için OLED panelleri Samsung, LG ve BOE tarafından yapılıyor. Bloomberg’in haberine göre Apple, yine ekranlarını başka şirketlere yaptıracak, ancak bu defa kendi tasarımları ve teknik özellikleri kullanılacak.

Apple’ın MicroLED ekranlarını ilk olarak 2024’te Apple Watch ile görücüye çıkması bekleniyor. MicroLED’in en zor yanı; küçültmek olduğu için bu iddialı bir hedef gibi görünüyor; ancak Apple’ın bu hamleyi bir süredir planladığı bildiriliyor.

2018’de Bloomberg, şirketin özellikle Watch için sessizce ekran teknolojisi geliştirdiğini ve 2014’te LuxView adlı bir microLED girişimini satın aldığını belirtmişti. Geçen yıl şirketin AR kulaklığı için ultra ince mikro OLED ve MicroLED ekranlar üzerinde çalıştığı da basına yansımıştı.

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