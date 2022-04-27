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Apple, “kendin tamir et” hizmetini kullanıma sundu

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Apple, müşterilerin kendi iPhone'larını veya Mac'lerini tamir etmek için parça satın almalarını sağlayacak yeni bir self servis onarım programını duyurdu.
Apple, “kendin tamir et” hizmetini kullanıma sundu

Apple 2021 sonlarında kendin tamir et programını açıklamıştı. Teknoloji devi, nihayet programı yurt dışında kullanıma sundu. Hizmet, ABD’de iPhone 12 ve iPhone 13 için geçerli olacak. Daha sonra şirket, tüketicilerin Apple M1 çipinde çalışan Mac’lerini tamir edebilmeleri için parçalar satacak.

Müşteriler, Apple’ın self servis çevrimiçi onarım mağazası aracılığıyla parça satın alabilecekler. Siparişlerle beraber kullanıcılara bir onarım kılavuzu da verilecek. Ayrıca kullanıcılar, kullanılmış parçalarını geri dönüşüm için de iade edebilecekler.

Biden yönetiminin ısrarlı çalışmaları sonunda şirket kendi kendine onarım hizmetini uygulasa da şu açıklamaları yaptı; “Self Servis Onarım, elektronik cihazları onarmak için bilgi ve deneyime sahip bireysel teknisyenlere yöneliktir. Müşterilerin büyük çoğunluğu için, orijinal Apple parçaları kullanan sertifikalı teknisyenlere sahip profesyonel bir onarım sağlayıcısını ziyaret etmek, onarım almanın en güvenilir yoludur.”

Apple, parçaların ne kadara mal olacağını henüz söylemedi.

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