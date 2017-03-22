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Apple, kırmızı iPhone'u piyasaya sürdü

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Apple, kırmızı iPhone'u piyasaya sürdü
Apple, HIV hakkında farkındalık yaratmak amacıyla kırmızı kapaklı iPhone 7 ve 7 Plus modellerini piyasaya sürdü.

İnternet sitesinden bugün için sürpriz bilgilendirmesinde bulunan iPhone, yeni modeli site ziyaretçilerine duyurdu.

GELİRİN BİR KISMI BAĞIŞLANACAK

Apple'ın özel olarak üretilen modeller listesine kattığı kırmızı iPhone 7 modelinin fiyatı, en düşük depolama için 4.299 TL, iPhone 7 Plus modelinin ise 4.949 TL olarak belirlendi. Kırmızı iPhone'lardan elde edilen gelirin bir kısmı, HIV/AIDS ile mücadeleye harcanmak için The Global Fund'a bağışlanacak.

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YENİ İPAD MODELİ SATIŞA SUNULDU

Öte yandan Apple, yeni iPad modelini de satışa sundu. iPad Air 2 modelinin yerine geçecek olan daha ucuz modelin ismi sadece iPad olarak belirlendi.

Yeni iPad, 2048×1536 çözünürlüğünde, 9.7 inçlik Retina ekrana sahip. Yeni iPad'in işlemci bölümünde ise Apple A9 yonga seti bulunuyor. 10 saat pil ömrü sunan yeni iPad, 8 MP arka ve FaceTime HD ön kameraya sahip.

Tablette 4K video kaydı yapılamıyor. Pro serisinde konumlandırılmadığı için cihazda smart connector ve Apple Pencil desteği de bulunmuyor. Touch ID özelliğinin yer aldığı yeni iPad 469 gram ağırlığında ve 7.5 mm kalınlığında.

Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip olan iPad'in 32 GB ve 128 GB'lık modelleri bulunuyor. Apple'ın yeni tabletinin 32 GB'lık Wi-Fi versiyonu 1599 TL, 32 GB Wi-Fi + Cellular versiyonu ise 2 bin 199 TL fiyata sahip.

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