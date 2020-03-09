  • BIST 103.524
  • Altın 330,307
  • Dolar 6,1157
  • Euro 6,9875
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Apple, Koronavirüs Yüzünden Şubat Ayında Çin’de 500 Binden Az Satış Yaptı

»
Apple, Koronavirüs Yüzünden Şubat Ayında Çin’de 500 Binden Az Satış Yaptı
Apple, Koronavirüs Yüzünden Şubat Ayında Çin’de 500 Binden Az Satış Yaptı

Apple (O:AAPL) Şubat ayında Çin’de yarım milyondan az satış yaptı. Koronavirüs salgını bu tarz tüm cihazlara olan talebi düşürdü.

Çin Ocak ayı sonlarında, tam Yeni Yıl festivali öncesinde seyahatlere kısıtlama getirdi ve vatandaşların kamusal alanlarda olmamasını istedi. Bu kısıtlamalar Şubat ayının çoğunda da devam etti.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Akademisi (CAICT) verilerine göre, toplamda akıllı telefon markaları Şubat ayında 6,34 milyon cihaz göndererek geçen yıl aynı zamanda görülen 14 milyonun %54,7 altına düştü.

CAICt’ın verilerini yayınlamaya başladığı 2012 yılından beri görülen en düşük seviye oldu.

Huawei Technologies (O:AAPL) ve Xiaomi (HK:1810) de dahil android markaları en büyük düşüşü yaşayanlar oldu, toplam teslimatları Şubat ayında 12,72 milyon birimden 5,85 milyona düştü.

Apple teslimatları 2019 ayında 1,27 milyon iken şimdi 494.000’e geriledi. ocak ayında 2 milyonun çok az üzerindeydi.

Araştırma firmaları IDC ve Canalys, koronavirüsün talebi vurması ve arz zinciri sorunlarına yol açması nedeniyle genel akıllı telefon nakliyesinin ilk çeyrekte %40 civarı düşeceğini öngörmüştü.

Apple’ın Çin’deki mağazaları, salgına dair korkular yüzünden Şubat ayında en az iki hafta kapalı kaldı.

Şirketin CEO’su Tim Cook, geçen ay yatırımcılara yazdığı bir mektupta, talep sorunları nedeniyle mevcut çeyrek dönem için ilk gelir rehberliğini karşılayamayacağı uyarısında bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Apple, filmlerdeki kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermiyor"27 Şubat 2020 Perşembe 14:29
  • Siber zorbalık nedir, siber zorbalıkla mücadele için hangi önlemler alınabilir?27 Şubat 2020 Perşembe 13:48
  • Kıbrıs'ın arabası görücüye çıkıyor... GÜNSEL İki Modelini'de yarın tanıtıyor...19 Şubat 2020 Çarşamba 17:07
  • Özersay'dan elektrikli araba "Günsel"e ilişkin açıklama19 Şubat 2020 Çarşamba 14:50
  • Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarına kanan İsrail askerlerinin cep telefonları hack'lendi17 Şubat 2020 Pazartesi 20:11
  • Taçoy, Günsel araba fabrikasını ziyaret etti17 Şubat 2020 Pazartesi 15:53
  • YouTube nasıl kuruldu?16 Şubat 2020 Pazar 17:47
  • Boeing 737 Max krizi sürüyor: 3 şirket sefere dönüş tarihlerini erteledi15 Şubat 2020 Cumartesi 10:19
  • ABD’den Huawei’ye iki yeni suçlama14 Şubat 2020 Cuma 09:52
  • Rusya'dan Facebook ve Twitter'a 4'er milyon ruble para cezası13 Şubat 2020 Perşembe 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti