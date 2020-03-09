Apple, Koronavirüs Yüzünden Şubat Ayında Çin’de 500 Binden Az Satış Yaptı

Apple (O:AAPL) Şubat ayında Çin’de yarım milyondan az satış yaptı. Koronavirüs salgını bu tarz tüm cihazlara olan talebi düşürdü.

Çin Ocak ayı sonlarında, tam Yeni Yıl festivali öncesinde seyahatlere kısıtlama getirdi ve vatandaşların kamusal alanlarda olmamasını istedi. Bu kısıtlamalar Şubat ayının çoğunda da devam etti.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Akademisi (CAICT) verilerine göre, toplamda akıllı telefon markaları Şubat ayında 6,34 milyon cihaz göndererek geçen yıl aynı zamanda görülen 14 milyonun %54,7 altına düştü.

CAICt’ın verilerini yayınlamaya başladığı 2012 yılından beri görülen en düşük seviye oldu.

Huawei Technologies (O:AAPL) ve Xiaomi (HK:1810) de dahil android markaları en büyük düşüşü yaşayanlar oldu, toplam teslimatları Şubat ayında 12,72 milyon birimden 5,85 milyona düştü.

Apple teslimatları 2019 ayında 1,27 milyon iken şimdi 494.000’e geriledi. ocak ayında 2 milyonun çok az üzerindeydi.

Araştırma firmaları IDC ve Canalys, koronavirüsün talebi vurması ve arz zinciri sorunlarına yol açması nedeniyle genel akıllı telefon nakliyesinin ilk çeyrekte %40 civarı düşeceğini öngörmüştü.

Apple’ın Çin’deki mağazaları, salgına dair korkular yüzünden Şubat ayında en az iki hafta kapalı kaldı.

Şirketin CEO’su Tim Cook, geçen ay yatırımcılara yazdığı bir mektupta, talep sorunları nedeniyle mevcut çeyrek dönem için ilk gelir rehberliğini karşılayamayacağı uyarısında bulunmuştu.