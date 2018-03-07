Apple logosunun tasarımcısı Rob Janoff DAÜ’ye geliyor

DAÜ 6. Uluslararası Kariyer Haftası başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Kariyer Haftası” ve “Kariyer Fuarı”nın altıncısı bu yıl 12 -16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılıyor.

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü organizasyonuyla, Apple logosunun dünyaca ünlü tasarımcısı Rob Janoff’un ana konuşmacı olarak katılacağı ve alanında uzman profesyonellerin DAÜ öğrencileri ile buluşturulacağı “6. Uluslararası Kariyer Haftası”, 12 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan açılış töreni ile başlayacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının sonrasında, dünyaca ünlü grafik tasarımcı, dünyanın en değerli markalarından Apple’ın logo tasarımcısı Rob Janoff, DAÜ öğrencileri ile buluşarak “Bir Tasarım Kariyeri: Fırsatları Başarıya Dönüştürmek” konulu bir konuşma yapacak.

Kariyer Fuarı 14 Mart’ta

Hafta boyunca fakülteler tarafından düzenlenecek olan seminerlerin yanı sıra 14 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, 140’ı aşkın firmanın katılacağı “Kariyer Fuarı” gerçekleştirilecek. Geçen yıla oranla katılımda yüzde 30’luk bir artışın yaşandığı söz konusu fuar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilecek. Kariyer Haftası ve Kariyer Fuarı açılış törenlerine bazı hükümet yetkililerinin de katılarak birer konuşma yapması bekleniyor.