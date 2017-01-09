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Apple Microsoft’u bitirecek mi?

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Apple Microsoft’u bitirecek mi?
Yapılan bir araştırmaya göre Apple kullananların sayısı Windows kullananları bir hayli geçecek.

Teknoloji devi Apple bilgisayar konusunda Microsoft ile yarışıyor. Macbook’lar Windows işletim sistemi yüklü cihazlara göre daha az tercih ediliyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre, Macbook’lar yakın zaman içerisinde Windows işletim sistemli cihazları bitirecek.

Shifdelete.net’te yer alan habere göre, raporda 2017’den itibaren, Apple’ın iOS ve OS X cihazları, Windows yüklü PC, 2in1, tablet ve telefon satışlarını geride bırakacağı yer aldı.

Apple’ın 2017’de Microsoft’tan 18 milyon adet daha fazla cihaz satması bekliyor. 2019’da ise bu rakamın 28 milyona çıkması bekleniyor.

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